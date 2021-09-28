FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
72.66р85.04р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Карта парковки. «Фонтанка» показывает, где в центре Петербурга оставить машину можно будет только платно уже в декабре

Опубликована карта платной парковки в центре Петербурга

4
Печать
Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Зона платной парковки на 71-й улице в Центральном районе Петербурга начнёт функционировать 1 декабря 2021 года. Пока оставлять машину на ней можно бесплатно. «Фонтанка» показывает, на каких улицах в центре придется раскошелиться.

Разрешение на парковку, которое обойдётся в 1 800 рублей, можно будет начать оформлять уже с 1 ноября.

Ввод новой зоны платной парковки в центре Петербурга станет лишь первым этапом по расширению платного парковочного пространства в городе. Планируется, что оно затронет четыре района.

Фото: «Фонтанка.ру»

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Buka
А ОТ добавить туда не собираются? (
NAFTALIN 2000-2036
и Шпалерная так нагло простаивает. главное, даже Водопроводный переулок захватили, а Ш никому не интересна. просто плевок в рожу налогоплотельщиков
Piter Russo
Аллею смольного и смольный проезд надо было тоже платными делать!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний