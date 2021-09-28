Карта парковки. «Фонтанка» показывает, где в центре Петербурга оставить машину можно будет только платно уже в декабре

Зона платной парковки на 71-й улице в Центральном районе Петербурга начнёт функционировать 1 декабря 2021 года . Пока оставлять машину на ней можно бесплатно. «Фонтанка» показывает, на каких улицах в центре придется раскошелиться.

Разрешение на парковку, которое обойдётся в 1 800 рублей, можно будет начать оформлять уже с 1 ноября.



Ввод новой зоны платной парковки в центре Петербурга станет лишь первым этапом по расширению платного парковочного пространства в городе. Планируется, что оно затронет четыре района.

