Два миллиарда за три года. Смольный рассказал, сколько намерен заработать на неправильной парковке автомобилистов

Цифры 18 октября озвучил заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев на заседании парламентской комиссии по промышленности, где обсуждали проект бюджета на три года. Речь идет об административных правонарушениях , предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП, работает комитет в зонах действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». За три месяца зафиксировано более 140 тысяч таких нарушений, почти 11 тысяч машин были эвакуированы.

Кроме того, Матвеев рассказал, что по мере расширения зоны платной парковки будут расти и поступления от нее: они составят порядка 11 млрд за три года при 3 млрд расходов на эксплуатацию.



Смольный вообще возлагает большие надежды на штрафы с автомобилистов. В пояснительной записке к проекту бюджета говорится, что увеличение взысканий с помощью комплексов фото- и видеофиксации составит 3,8 млрд рублей в 2022 году и по 4,8 млрд рублей в 2023 и 2024 годах. Если говорить о полномочиях, переданных от ГУ МВД, то от них ждут по 0,9 млрд ежегодно. Сумма штрафов за нарушения условий платной парковки вырастет на 0,5 млрд рублей в 2022 году, на 1,7 млрд в 2023-м и на 3,1 млрд в 2024-м.

