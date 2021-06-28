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Комтранс с 29 июня начнет ловить нарушителей правил парковки. «Фонтанка» рассказывает, откуда можно уехать на эвакуаторе

Смольный назвал график патрулирования улиц Петербурга на предмет нарушений парковки

Комитет по транспорту с 29 июня начинает составлять протоколы, рассматривать дела и эвакуировать машины за нарушение правил стоянки и остановки автомобилей. «Фонтанка» рассказывает, где с гарантией можно нарваться на 3-тысячный штраф.

Как сообщили «Фонтанке» 28 июня в комитете по транспорту, график составлен до конца недели. К примеру, во вторник, 29 июня, в центре города очень не рекомендуется нарушать правила на Лиговском проспекте и Гончарной улице. В правобережных районах — на улице Коллонтай и в Клочковом переулке. На севере — на улице Ильюшина и Комендантском проспекте. На юге — на Киевской, Звездной и Счастливой улицах. Полный график патрулирования на неделю смотрите ниже.

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Напомним, комтранс перенял от МВД полномочия по составлению протоколов и рассмотрению административных дел за нарушение правил остановки и стоянки, а также по эвакуации автомобилей. Речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП, работать комтранс будет в зонах действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Фотофиксация и задержание транспортных средств будут производиться и с проезжей части, и с тротуаров. Подробнее о том, что изменится для автомобилистов и как теперь нарушителям придется вызволять свои машины, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (19)

gencon
Очередной Чипполино. Если забрать водителей у капиталистов в погонах, то есть главные нарушители, которые могут чуть ли не в супермаркет заехать, а те их ждут вторым и третьим рядом, - у нас было бы как в Украине, бардак, - но справедливость
LiChaBaTa
Фонтанка, просьба. Можете еще раз подробно объяснить каким образом граждане могут сообщать в ГИБДД о нарушителях ПДД, в том числе и парковки на газонах, тротуарах, детских площадках? Будем очень благодарны.
SWd
Какой, к черту график? Это как неделя борьбы с пьянством за рулем. Это должно быть всегда и везде, а не в определенные дни на определенных улицах. Какой-то маразм.
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