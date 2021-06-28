Как сообщили «Фонтанке» 28 июня в комитете по транспорту, график составлен до конца недели. К примеру, во вторник, 29 июня, в центре города очень не рекомендуется нарушать правила на Лиговском проспекте и Гончарной улице. В правобережных районах — на улице Коллонтай и в Клочковом переулке. На севере — на улице Ильюшина и Комендантском проспекте. На юге — на Киевской, Звездной и Счастливой улицах. Полный график патрулирования на неделю смотрите ниже.

Напомним, комтранс перенял от МВД полномочия по составлению протоколов и рассмотрению административных дел за нарушение правил остановки и стоянки, а также по эвакуации автомобилей. Речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП, работать комтранс будет в зонах действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Фотофиксация и задержание транспортных средств будут производиться и с проезжей части, и с тротуаров. Подробнее о том, что изменится для автомобилистов и как теперь нарушителям придется вызволять свои машины, читайте в материале «Фонтанки».

