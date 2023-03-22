Один пассажир обходится петербургскому метро в 85 рублей. Максимальный тариф на проезд — 70 рублей

Себестоимость перевозки одного пассажира в петербургском автобусе составляет 79 рублей. В трамвае или в троллейбусе — 87 рублей . Цифры указаны в сводке городского информационно-аналитического центра. По его данным, городской подземке один пассажир обходится дешевле, чем Горэлектротрансу, — в 85 рублей.



Исходя из этих показателей, можно сказать, что даже разовый тариф на проезд не покрывает всех расходов перевозчиков: на наземном транспорте он составляет 65 рублей, в метро — 70 рублей. Не говоря уже о проездных билетах: одна поездка по «Подорожнику» или карте «МИР» в наземном транспорте стоит 44 рубля. При этом в метро скидка по ЕКП радикально сократилась: в прошлом году при использовании токенизированной карты поездка стоила 31 рубль, а в этом — 47 рублей вне зависимости от формы оплаты.

