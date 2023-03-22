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    Один пассажир обходится петербургскому метро в 85 рублей. Максимальный тариф на проезд — 70 рублей

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    Себестоимость перевозки одного пассажира в петербургском автобусе составляет 79 рублей. В трамвае или в троллейбусе — 87 рублей. Цифры указаны в сводке городского информационно-аналитического центра. По его данным, городской подземке один пассажир обходится дешевле, чем Горэлектротрансу, — в 85 рублей.

    Исходя из этих показателей, можно сказать, что даже разовый тариф на проезд не покрывает всех расходов перевозчиков: на наземном транспорте он составляет 65 рублей, в метро — 70 рублей. Не говоря уже о проездных билетах: одна поездка по «Подорожнику» или карте «МИР» в наземном транспорте стоит 44 рубля. При этом в метро скидка по ЕКП радикально сократилась: в прошлом году при использовании токенизированной карты поездка стоила 31 рубль, а в этом — 47 рублей вне зависимости от формы оплаты.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как сам метрополитен оценивает свои расходы. По его данным, расчетная себестоимость перевозки в 2022 году составляла 70 рублей 90 копеек. Однако в итоге упавший пассажиропоток заставил пересчитать эту сумму до 82,3 рубля. На 2023 год планировали показатель в 86,9 рубля, допуская, что допрасходы и уточнение по пассажиропотоку могут увеличить его до 91,3 рубля. При этом средняя стоимость поездки для самого пассажира с учетом всех льгот составляла 35,9 рубля в 2022 году и 38,4 рубля — в 2023-м. Вилку между расходами перевозчиков и выручкой от пассажиров компаниям компенсируют за счет бюджетной субсидии.

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