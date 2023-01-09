Тарифы без конкуренции и очередей. «Подорожник» снова становится любимой женой Смольного

Единая карта петербуржца все еще может дать фору единому электронному билету в общественном транспорте, но между ними уже не пропасть, а считанные рубли. Прикладыванием «Подорожника» лечат сразу несколько зайцев.
Цены на проезд в Петербурге, как обычно происходит в невыборный год, выросли с 1 января. Выросли не так, как предполагалось еще за 4 месяца до этого (и понятно, почему). То есть разовые поездки (жетоны в метро и талоны в наземном транспорте) в обеих редакциях смольнинского плана дорожали до 70 и 65 рублей соответственно: туристов и командировочных здесь давно не считают за потерпевших и предлагают им платить если не по экономически обоснованному тарифу, то близко к тому. Проезд по «Подорожнику» хотели поднять до 49 рублей под землей и 43 рублей на земле, однако на выходе получилось 49 и 44. Стоимость различных билетов длительного пользования в итоге выросла на 8,2–8,8%, полуторачасового проездного — примерно так же, до 78 рублей. Это, в общем охватывает большую часть пассажиров: по данным чиновников, в 2022 году «Подорожником» оплатили 43,5% поездок, льготными проездными — 39,1%.
Однако еще в 11,8% случаев выбрали банковские карты всех видов, это около 160 млн поездок (втрое больше, чем наличными). И вот здесь были основные новости. Вернее, их очень долго не было. Собеседники в тарифном и транспортном блоках кивали на экономический, который и вел какие-то тихие переговоры с Национальной системой платежных карт, а они все ни во что не выливались. Речь идет о карте «Мир» и Единой карте петербуржца. Когда тарифы устанавливали на 2022 год, именно этот сегмент показал небывалое — а именно снижение цен. В итоге в прошлом году при оплате ЕКП в метро на турникете поездка стоила 35 рублей, а при использовании мобильного телефона (токенизированной карты) — 31 рубль. По «Миру» получалось 44 рубля и 41 рубль соответственно. И все это — при стоимости жетона в 65 рублей и поездки по «Подорожнику» в 45 рублей. В общем не возникало вопросов, какой из способов оплаты является фаворитом Смольного. И неудивительно, что, по прикидкам самого метрополитена, доля оплаты банковскими продуктами выросла — с 3,9% до 22% в 2022-м. «Фонтанка» подробно рассказывала, как надо было пользоваться этой благодатью.
Скидку предоставляет НСПК, это результат ее договоренностей с городом. И перед 2023-м, как уже было сказано, переговоры затянулись. В итоге только 21 декабря Смольный отчитался: в метро поездка по ЕКП с нового года будет стоить 47 рублей, вне зависимости от того, в какой форме вы карту используете. Это, что называется сильный ход: если отсчитывать от «токенизированного» 31 рубля, рост в полтора раза, такую инфляцию еще поискать. Про наземный транспорт сообщили, что там ЕКП и «Мир» приравнивают к «Подорожнику» (то есть 44 рубля, а не 65 рублей, если платить какой-нибудь другой банковской картой).
«Подорожник» на этом фоне как-то резко похорошел. Однако еще через неделю НСПК и Смольный разродились новыми пресс-релизами. С метро все подтвердилось, а вот про наземный транспорт зачем-то выбрали такую формулировку: стоимость проезда по «Мир» и ЕКП будет на 38% меньше, чем разовая поездка (сравнительная база так себе, разовыми поездками пользуются процентов 5 пассажиров). Несложный расчет показывает: поездка в автобусе или трамвае будет стоить по «Миру» 43 и 41 рубль (при оплате картой и мобильным приложением), а по ЕКП — 42 и 40 рублей. Впрочем, надо учитывать, что эти скидки заработали с января только на автобусах, а на трамваях и троллейбусах запустятся с апреля.
Те, кто в свой семейный бюджет привыкли закладывать поездку в метро подешевке, резко погрустнели. Но пафос Смольного понятен. «С 1 января и весь 2023 год со скидкой от базового тарифа можно будет ездить не только в метро, но и во всех автобусах Санкт-Петербурга, расплачиваясь картой «Мир» и ЕКП. Размер скидки будет зависеть от способа оплаты проезда — «пластиком» или картой в смартфоне. Кроме того, мы планируем в 2023 году расширить действие выгодного предложения на весь наземный городской транспорт Петербурга, включая электротранспорт», — цитируют в релизе генерального директора НСПК Владимира Комлева. Не переживайте, мол: да, на метро теперь не так выгодно, зато в наземном транспорте скидки появились. И кешбэк за оплату школьного питания. Это из другой оперы, но НСПК мыслит услугами как таковыми: было все на транспорт — теперь перераспределили.
Если анализировать новую тарифную линейку, то очевидно, что у «Подорожника» стало больше шансов сохранить лидерство в рейтинге самых популярных способов оплаты. Те, кто уже привык носить ЕКП в кошельке или сохранил ее себе на телефон, вероятно, не откажутся от нее и теперь. Но новые пользователи могут и не «заморочиться» на оформление себе отдельной карты для транспорта, на которой к тому же не действует пересадочный тариф, как на «Подорожнике». Так что много ли появится неофитов из-за возможности выгадать по сравнению с «Подорожником» 2 рубля в метро или максимум 4 в автобусе — вопрос.
Впрочем, насколько это критично для НСПК, тоже с ходу не скажешь. Это раньше, когда приходилось конкурировать с иностранными платежными системами, можно было вкладываться в кешбэк на полную. А сейчас тот же «Мир» — для многих безальтернативная, если не обязательная система.
С НСПК про «Мир» и ЕКП говорили экономисты Смольного. А вот «Подорожник» — это да, детище транспортного и тарифного блоков, так что они, надо думать, не особо грустят из-за новой системы. Тому несколько причин. Первая: чем меньше льготность проезда — тем меньше субсидия, которую надо доплачивать из бюджета перевозчикам, а это традиционно самая большая часть отраслевых расходов городской казны.
Второе: автобусы с 2022 года у нас считаются чуть ли не главным видом общественного транспорта, под них перелицевали маршрутную сеть, а новых станций метро, к примеру, не появилось. Так что, по логике, если уж вы пытаетесь пересадить людей из автомобилей в наземный транспорт — туда бы и надо направлять усилия по скидкам.
И третье: воможно, метро теперь не захлебнется в утренних очередях на конечных станциях. «Фонтанка» подробно писала о том, что происходит на «Парнасе» или «Комендантском проспекте». Очевидная выгода по ЕКП заставляет его держателей толпиться у немногочисленных универсальных турникетов, которые могут принимать такие карты, но информацию считывают с паузой, так как связываются с банком. Эти двухсекундные паузы складываются в толпы на входе в станцию. Вкупе с попытками Смольного заменить все старые турникеты на универсальные, падение привлекательности ЕКП может помочь в борьбе с часпиковыми очередями. Это теория.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»