Тарифы без конкуренции и очередей. «Подорожник» снова становится любимой женой Смольного

Единая карта петербуржца все еще может дать фору единому электронному билету в общественном транспорте, но между ними уже не пропасть, а считанные рубли. Прикладыванием «Подорожника» лечат сразу несколько зайцев.



Цены на проезд в Петербурге, как обычно происходит в невыборный год, выросли с 1 января. Выросли не так, как предполагалось еще за 4 месяца до этого (и понятно, почему). То есть разовые поездки (жетоны в метро и талоны в наземном транспорте) в обеих редакциях смольнинского плана дорожали до 70 и 65 рублей соответственно: туристов и командировочных здесь давно не считают за потерпевших и предлагают им платить если не по экономически обоснованному тарифу, то близко к тому. Проезд по «Подорожнику» хотели поднять до 49 рублей под землей и 43 рублей на земле, однако на выходе получилось 49 и 44. Стоимость различных билетов длительного пользования в итоге выросла на 8,2–8,8%, полуторачасового проездного — примерно так же, до 78 рублей. Это, в общем охватывает большую часть пассажиров: по данным чиновников, в 2022 году «Подорожником» оплатили 43,5% поездок, льготными проездными — 39,1%.



Однако еще в 11,8% случаев выбрали банковские карты всех видов, это около 160 млн поездок (втрое больше, чем наличными). И вот здесь были основные новости. Вернее, их очень долго не было. Собеседники в тарифном и транспортном блоках кивали на экономический, который и вел какие-то тихие переговоры с Национальной системой платежных карт, а они все ни во что не выливались. Речь идет о карте «Мир» и Единой карте петербуржца. Когда тарифы устанавливали на 2022 год, именно этот сегмент показал небывалое — а именно снижение цен. В итоге в прошлом году при оплате ЕКП в метро на турникете поездка стоила 35 рублей, а при использовании мобильного телефона (токенизированной карты) — 31 рубль. По «Миру» получалось 44 рубля и 41 рубль соответственно. И все это — при стоимости жетона в 65 рублей и поездки по «Подорожнику» в 45 рублей. В общем не возникало вопросов, какой из способов оплаты является фаворитом Смольного. И неудивительно, что, по прикидкам самого метрополитена, доля оплаты банковскими продуктами выросла — с 3,9% до 22% в 2022-м. «Фонтанка» подробно рассказывала, как надо было пользоваться этой благодатью.



Скидку предоставляет НСПК, это результат ее договоренностей с городом. И перед 2023-м, как уже было сказано, переговоры затянулись. В итоге только 21 декабря Смольный отчитался: в метро поездка по ЕКП с нового года будет стоить 47 рублей, вне зависимости от того, в какой форме вы карту используете. Это, что называется сильный ход: если отсчитывать от «токенизированного» 31 рубля, рост в полтора раза, такую инфляцию еще поискать. Про наземный транспорт сообщили, что там ЕКП и «Мир» приравнивают к «Подорожнику» (то есть 44 рубля, а не 65 рублей, если платить какой-нибудь другой банковской картой).



«Подорожник» на этом фоне как-то резко похорошел. Однако еще через неделю НСПК и Смольный разродились новыми пресс-релизами. С метро все подтвердилось, а вот про наземный транспорт зачем-то выбрали такую формулировку: стоимость проезда по «Мир» и ЕКП будет на 38% меньше, чем разовая поездка (сравнительная база так себе, разовыми поездками пользуются процентов 5 пассажиров). Несложный расчет показывает: поездка в автобусе или трамвае будет стоить по «Миру» 43 и 41 рубль (при оплате картой и мобильным приложением), а по ЕКП — 42 и 40 рублей. Впрочем, надо учитывать, что эти скидки заработали с января только на автобусах, а на трамваях и троллейбусах запустятся с апреля.