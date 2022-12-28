Проезд на автобусе и кешбэк за школьное питание. Смольный рассказал о Единой карте петербуржца в 2023 году

Санкт-Петербург подписал соглашение с Национальной системой платежных карт (АО «НСПК», это оператор платежной системы «Мир»). Согласно ему, скидки на оплату проезда распространяются на наземный транспорт, а за оплату школьного питания положен кешбэк.
Как сообщает пресс-служба городского правительства 28 декабря, со следующего года при оплате проезда картой «Мир» и Единой картой петербуржца пользователи будут получать скидку: с января — в автобусах, с апреля — в трамваях и троллейбусах. В автобусе стоимость поездки будет на 38% меньше, чем по обычному разовому тарифу, в метро при оплате ЕКП — на 33%.
«Фонтанка» писала, что в 2023 году формат скидочной программы меняется: в подземке она радикально сокращается, и поездка по ЕКП будет стоит 47 рублей (а не 31–35 рублей, как сейчас) при стоимости жетона в 70 рублей. Зато скидки появляются в наземном транспорте, там ЕКП и «Мир» приравнивают к «Подорожнику» — 44 рубля.
При этом, как сообщает Смольный, с января родители школьников смогут получить кешбэк за каждое пополнение счета для оплаты школьного питания. На «Мир» вернется 5%, на ЕКП — на 10%. Кешбэк доступен при оплате на сайте проекта ГЛОЛАЙМ.