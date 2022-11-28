Удерживайте телефон. В Петербурге появятся виртуальные билеты на проезд

Систему оплаты проезда в Петербурге дотянут до виртуального билета в приложении. Пластик у пассажиров пока не отбирают.



Смольный ищет подрядчика, который усовершенствует систему электронного контроля оплаты поезда (СЭКОП). Именно ее частью являются валидаторы и турникеты в общественном транспорте, да и сами проездные, по большому счету. С основным массивом подсистем, впрочем, работает только городское учреждение «Организатор перевозок», так что и фактическим заказчиком работ является он. Конкурс объявлен на 260 млн рублей, срок исполнения контракта — до середины октября 2024 года, но работы разделены на очереди.



СЭКОП — одна из двух основных информационных систем общественного транспорта Петербурга. Вторая отвечает за автоматизированное управление им (АСУ ГППТ). На замену им пытались разработать комплексную систему (КИСУ), контракт для комитета по информатизации исполнял «НТЦ Измеритель», входящий в группу «Штрих». В конце 2019 года комитет признал представленный ему результат неудовлетворительным и расторг контракт. Стороны подали иски в отношении друг друга. Смольный требовал вернуть уже выплаченные 300 млн рублей, а подрядчик настаивал, что комитет не имел права разрывать договор в одностороннем порядке, и хотел, чтобы заказчик совершил-таки полную приемку работ. Дела объединили в одно, все еще в первой инстанции.



Не получив КИСУ, транспортный блок Смольного начал подкручивать существующие системы, и в первую очередь — СЭКОП. Тем более что подоспела так называемая транспортная реформа с ее новыми требованиями к бортовому оборудованию на автобусах и его функционалу. Частные перевозчики теперь должны возить по всем льготным тарифам, а в их подвижном составе не осталось кондукторов, так что предъявить билет очно некому. Кроме того, невозможность оплатить проезд наличными прямо в салоне заставила изобретать билеты с QR-кодами: их можно заранее купить в бумажном виде или через чат-бот, но ведь после этого их надо еще к чему-то приложить и не выглядеть при этом глупо.



Развитие любой информационной системы, как ремонт в квартире, можно только начать, но нельзя закончить — об этом говорит в том числе и уголовный опыт бывших отраслевых функционеров Смольного. Так что нынешняя закупка в отношении СЭКОП явно не последняя, но она выделяется появлением нового термина — «Виртуальный проездной билет» (ВПБ, там вообще в техзадании от сокращений рябит в глазах). Так называется автоматизированная система, которую должен будет создать подрядчик в рамках первой очереди исполнения контракта. Кроме того, надо будет разработать и мобильное приложение — как раз в части реализации виртуального проездного билета.



«На мобильном устройстве пассажира выпускается виртуальный носитель (виртуальный «Подорожник»), на который можно приобретать различные проездные билеты, — объясняют в «Организаторе перевозок». — На первом этапе это будет Единый электронный билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы (то есть электронный кошелек. — Прим. ред.). Приобретение проездных билетов будет осуществляться в онлайн-режиме с использованием банковских карт, без необходимости их дополнительной активации. Сами банковские карты в мобильном приложении не планируется сохранять по соображениям безопасности, но возможность сохранять реквизиты средств оплаты будет (безопасность их использования обеспечивается банками)».



Это значит, что если билет появился в приложении, то наличие мобильного интернета прямо в момент оплаты необязательно. «С помощью виртуального билета мы несомненно предоставляем пассажиру более новый и удобный инструмент для оплаты проезда, возможность использовать электронные карты «Подорожник» у пассажиров при этом сохранится», — говорят в «Организаторе перевозок». Можно продолжить: «...если им так уж нужен пластик». «Фонтанка» писала, что из-за проблем с микросхемами стоимость самой карты «Подорожник» выросла впервые за 5 лет.



Дальше начинаются вопросы. В техзадании говорится: «Датаграмма ВПБ может быть использована только для однократного гашения, — говорится в документации. — Каждая датаграмма ВПБ имеет срок использования... После гашения датаграмма ВПБ изменяется для невозможности повторного гашения, при этом при контроле оплаты проезда или повторной попытке гашения ВПБ она должна считаться как погашенная». Может показаться, что речь идет об одноразовой загрузке для каждой поездки. В ОП уточняют: «Датаграмма — это пакет данных, который сформирован для передачи по NFC-протоколу. На одно устройство (один билет) может быть выпущено от одной до нескольких датаграмм (задается настройками). Таким образом, пассажир сможет воспользоваться тем количеством датаграмм, которые будут доступны. При этом датаграммы будут иметь свой срок действия, а для выпуска новых датаграмм потребуется подключиться к сети Интернет». Если переводить, получается, что можно себе накликать 10 поездок по «Подорожнику» и прикладывать смартфон 10 раз, не включая сеть. «Для устройств, на которых нет доступа к NFC-модулю или его нет вовсе, будет возможность сформировать QR-код, — говорит заказчик. — Но сроки его жизни будут весьма ограниченны».