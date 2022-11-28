Удерживайте телефон. В Петербурге появятся виртуальные билеты на проезд

Систему оплаты проезда в Петербурге дотянут до виртуального билета в приложении. Пластик у пассажиров пока не отбирают.
Смольный ищет подрядчика, который усовершенствует систему электронного контроля оплаты поезда (СЭКОП). Именно ее частью являются валидаторы и турникеты в общественном транспорте, да и сами проездные, по большому счету. С основным массивом подсистем, впрочем, работает только городское учреждение «Организатор перевозок», так что и фактическим заказчиком работ является он. Конкурс объявлен на 260 млн рублей, срок исполнения контракта — до середины октября 2024 года, но работы разделены на очереди.
СЭКОП — одна из двух основных информационных систем общественного транспорта Петербурга. Вторая отвечает за автоматизированное управление им (АСУ ГППТ). На замену им пытались разработать комплексную систему (КИСУ), контракт для комитета по информатизации исполнял «НТЦ Измеритель», входящий в группу «Штрих». В конце 2019 года комитет признал представленный ему результат неудовлетворительным и расторг контракт. Стороны подали иски в отношении друг друга. Смольный требовал вернуть уже выплаченные 300 млн рублей, а подрядчик настаивал, что комитет не имел права разрывать договор в одностороннем порядке, и хотел, чтобы заказчик совершил-таки полную приемку работ. Дела объединили в одно, все еще в первой инстанции.
Не получив КИСУ, транспортный блок Смольного начал подкручивать существующие системы, и в первую очередь — СЭКОП. Тем более что подоспела так называемая транспортная реформа с ее новыми требованиями к бортовому оборудованию на автобусах и его функционалу. Частные перевозчики теперь должны возить по всем льготным тарифам, а в их подвижном составе не осталось кондукторов, так что предъявить билет очно некому. Кроме того, невозможность оплатить проезд наличными прямо в салоне заставила изобретать билеты с QR-кодами: их можно заранее купить в бумажном виде или через чат-бот, но ведь после этого их надо еще к чему-то приложить и не выглядеть при этом глупо.
Развитие любой информационной системы, как ремонт в квартире, можно только начать, но нельзя закончить — об этом говорит в том числе и уголовный опыт бывших отраслевых функционеров Смольного. Так что нынешняя закупка в отношении СЭКОП явно не последняя, но она выделяется появлением нового термина — «Виртуальный проездной билет» (ВПБ, там вообще в техзадании от сокращений рябит в глазах). Так называется автоматизированная система, которую должен будет создать подрядчик в рамках первой очереди исполнения контракта. Кроме того, надо будет разработать и мобильное приложение — как раз в части реализации виртуального проездного билета.
«На мобильном устройстве пассажира выпускается виртуальный носитель (виртуальный «Подорожник»), на который можно приобретать различные проездные билеты, — объясняют в «Организаторе перевозок». — На первом этапе это будет Единый электронный билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы (то есть электронный кошелек. — Прим. ред.). Приобретение проездных билетов будет осуществляться в онлайн-режиме с использованием банковских карт, без необходимости их дополнительной активации. Сами банковские карты в мобильном приложении не планируется сохранять по соображениям безопасности, но возможность сохранять реквизиты средств оплаты будет (безопасность их использования обеспечивается банками)».
Это значит, что если билет появился в приложении, то наличие мобильного интернета прямо в момент оплаты необязательно. «С помощью виртуального билета мы несомненно предоставляем пассажиру более новый и удобный инструмент для оплаты проезда, возможность использовать электронные карты «Подорожник» у пассажиров при этом сохранится», — говорят в «Организаторе перевозок». Можно продолжить: «...если им так уж нужен пластик». «Фонтанка» писала, что из-за проблем с микросхемами стоимость самой карты «Подорожник» выросла впервые за 5 лет.
Дальше начинаются вопросы. В техзадании говорится: «Датаграмма ВПБ может быть использована только для однократного гашения, — говорится в документации. — Каждая датаграмма ВПБ имеет срок использования... После гашения датаграмма ВПБ изменяется для невозможности повторного гашения, при этом при контроле оплаты проезда или повторной попытке гашения ВПБ она должна считаться как погашенная». Может показаться, что речь идет об одноразовой загрузке для каждой поездки. В ОП уточняют: «Датаграмма — это пакет данных, который сформирован для передачи по NFC-протоколу. На одно устройство (один билет) может быть выпущено от одной до нескольких датаграмм (задается настройками). Таким образом, пассажир сможет воспользоваться тем количеством датаграмм, которые будут доступны. При этом датаграммы будут иметь свой срок действия, а для выпуска новых датаграмм потребуется подключиться к сети Интернет». Если переводить, получается, что можно себе накликать 10 поездок по «Подорожнику» и прикладывать смартфон 10 раз, не включая сеть. «Для устройств, на которых нет доступа к NFC-модулю или его нет вовсе, будет возможность сформировать QR-код, — говорит заказчик. — Но сроки его жизни будут весьма ограниченны».
Льготников на данном этапе не видно. «В рамках развития планируется обеспечить возможность использовать виртуально не только Единый электронный билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы, но и другие виды проездных билетов, в том числе и льготные проездные билеты для отдельных категорий граждан», — обещает «Организатор перевозок».
Опубликованное техзадание написано техническим языком, понимать его непросто, а иногда просто страшно: например, там указано, что необходимо управление нормативно-справочной информацией, атрибутами, контрагентами, пользователями и — внимание — «иными сущностями». Но из приземленного можно отметить, на какую нагрузку рассчитывает заказчик: не менее 400 тысяч транзакций в сутки по продаже виртуального билета и столько же — по его гашению. При этом количество подключенного к системе оборудования пассажиров (считай, мобильных телефонов) — не менее 3 млн единиц, а валидаторов — не менее 35 тысяч. Клиентское приложение для использования на мобильных устройствах разработают под операционные системы iOS версии 14 и выше, а также Android версии 10 и выше. Оно должно выполнять ряд задач — от загрузки виртуального билета и покупки билета со штрихкодом до онлайн-пополнения, оплаты проезда и подачи заявлений.
Скорость ответа системы на запрос — уже привычные для смольнинской документации 200 миллисекунд, т. е. 0,2 секунды. Те, кому каждый день приходится читать надпись «удерживайте карту», понимают, что 200 мс — это очень мало; однако в ТЗ есть пометка — в это мгновение надо укладываться «без учёта задержек в сети». Сколько еще секунд можно списать на такие задержки — вопрос. «В данном случае отражены характеристики ответа непосредственно от серверной части с момента поступления запроса, — признают в «Организаторе перевозок». — В транспорте временные характеристики будут зависеть от скорости работы системы, оборудования контроля оплаты проезда, а также от устойчивости и скорости работы по мобильным сетям сотовых операторов».
Но уже сейчас 200 миллисекунд может обеспечить мало кто. По данным «Фонтанки», еще месяц назад прошло тестирование в метро, а также в подвижном составе «Горэлектротранса» (троллейбусы и трамваи) и ТКК (трамваи «Чижик»). Замеряли скорость обработки электронных средств платежа. Минимальное время почти везде показало оборудование компании «СТЭК», которая и разрабатывала в свое время СЭКОП: 300 мс для Единой карты петербуржца и «Подорожника», 150 мс для единого именного льготного билета, 134 мс — для школьных билетов. Лишь в случае с банковским приложением ЕКП «победило» оборудование «НТЦ Измеритель» (того самого разработчика КИСУ) — здесь скорость превысила секунду (1050 мс). Валидаторы Valitek от компании «Эрлайн» везде показали максимум (от 2 до 4,2 секунды), так что производителю рекомендовали оптимизировать алгоритмы. Но речь идет о предельных значениях, а средние отличаются. У того же лидера «СТЭК» «Подорожник» читается примерно за 0,8 секунды, а общий показатель с учетом ЕКП и банковских карт — 1,13 секунды.
Скорость ответа — это вопрос не только недовольной гримасы пассажира. «Фонтанка» рассказывала, что происходит на загруженных станциях метро в часы пик. Доля платежей банковскими картами и приложениями растет, особенно после того, как поездки по карте «Мир» и ЕКП стали дешевле, чем по «Подорожнику» (кстати, пока про это софинансирование на следующий год ничего официально не решали). В итоге к нескольким избранным турникетам выстраивается очередь. «Если для получения информации о балансе электронного билета «Подорожник» устройству достаточно несколько долей секунды, то для получения данных о наличии денежных средств на банковской карте требуется больше времени. Полторы-две секунды устройство тратит на запрос в финансовое учреждение, изготовившее карту», — говорили в «Организаторе перевозок».
К слову, вторую свою систему — АСУ ГППТ — транспортный блок тоже развивает, аукцион на 270 млн объявлен одновременно с СЭКОП. Среди прочего, развивается комплекс, который занимается мониторингом движения: расчет времени до прибытия транспорта на остановку, сбор данных по пассажиропотоку, подсчет оплативших проезд, расчет стоимости выполненных работ по контракту между городом и перевозчиком, учет и контроль за состоянием оборудования на остановках, включая информационные табло.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»