    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, зап

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.36eur61.57
    СРОЧНО

    Основные мероприятия мобилизации в СПб завершены

    Карта «Подорожник» дорожает на 20 рублей. До этого она не двигалась в цене 5 лет

    4000
    5 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Петербургский «Организатор перевозок» принял решение увеличить стоимость пластикового носителя «Подорожник», на который записываются проездные билеты длительного пользования. С 1 ноября карта сама по себе будет стоить не 60 рублей, а 80.

    По данным «Фонтанки», такое решение было принято в начале недели. Новая линейка «пластика» при его первичной покупке будет выглядеть так:

    • «Подорожник» — 80 рублей;
    • месячные именные единые билеты для студентов и месячный именной единый для школьника с фото — 68 рублей;
    • месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет с фото — 65 рублей;
    • временный носитель на период восстановления персонифицированных билетов — 60 рублей.

    При выдаче взамен поврежденного или утраченного билета цены с 1 ноября такие:

    • бесплатный проездной для льготных категорий (детей из многодетных семей, детей, получающих пенсию по случаю потере кормильца, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей) — 150 рублей;
    • месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет — 72 рубля;
    • месячные именные единые билеты для школьников — 75 рублей;
    • проездной билет инвалида — 80 рублей;
    • проездной билет лица, сопровождающего инвалида — 80 рублей.

    В «Организаторе перевозок» подтвердили информацию о подорожании карты. «Стоимость носителя электронного билета «Подорожник» с 1 ноября составит 80 рублей. Увеличение стоимости объясняется ростом отпускной цены электронных чипов, встроенных в карту. Отметим, что стоимость «Подорожника» не менялась с 2017 года (тогда она выросла с 55 до 6–0 рублей — прим. ред.), а в реализацию электронный носитель поступает без коммерческой наценки — по себестоимости. Кстати, в течение 45 дней можно вернуть карту «Подорожник» обратно в кассу с возвратом той стоимости, по которой карта приобреталась (без стоимости проездного билета, записанного на карту)».

    Добавим, ажиотаж при покупке «Подорожников» резко растет при выпуске лимитированных серий, как было недавно с годовщиной фильма «Брат». Всего с 2011 по 2022 год было выпущено 57 серий, максимальное количество карт в рамках одной — 120 000 (это было в 2017 году к Кубку конфедераций). Еще 75 000 карт «Подорожник» было выпущено к 75-летию Великой Отечественной войны. Остальные серии выходили тиражом не более 10 тысяч штук.

    Ранее стало известно, как в 2023 году могут вырасти тарифы на проезд в Петербурге.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    Mustamyaki28 Окт 2022 в 16:45
    Кто-нибудь может объяснить, почему для записи уникального номера паспорта гражданина РФ хватает 10 цифр, для уникальной общемировой нумерации банковских карт нужно 16 цифр, а для нумерации проездных карт в Санкт-Петербурге необходим аж 26-значный номер?
    +0−0
    Dmitry Antonov28 Окт 2022 в 16:44
    Надо же, какие удивительные новости!
    А что, все россияне думали, что все события и обстановка их не касаются?
    Ещё как касается, и это только начало.
    +0−0
    Slava_Rossii228 Окт 2022 в 16:10
    А с чего это чип подорожал, если курс доллара наоборот снизился? Про повышение цен в Китае я не слышал. Опять нам вешают лапшу на уши?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close