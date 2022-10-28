Карта «Подорожник» дорожает на 20 рублей. До этого она не двигалась в цене 5 лет

Петербургский «Организатор перевозок» принял решение увеличить стоимость пластикового носителя «Подорожник», на который записываются проездные билеты длительного пользования. С 1 ноября карта сама по себе будет стоить не 60 рублей, а 80.
По данным «Фонтанки», такое решение было принято в начале недели. Новая линейка «пластика» при его первичной покупке будет выглядеть так:
- «Подорожник» — 80 рублей;
- месячные именные единые билеты для студентов и месячный именной единый для школьника с фото — 68 рублей;
- месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет с фото — 65 рублей;
- временный носитель на период восстановления персонифицированных билетов — 60 рублей.
При выдаче взамен поврежденного или утраченного билета цены с 1 ноября такие:
- бесплатный проездной для льготных категорий (детей из многодетных семей, детей, получающих пенсию по случаю потере кормильца, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей) — 150 рублей;
- месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет — 72 рубля;
- месячные именные единые билеты для школьников — 75 рублей;
- проездной билет инвалида — 80 рублей;
- проездной билет лица, сопровождающего инвалида — 80 рублей.
В «Организаторе перевозок» подтвердили информацию о подорожании карты. «Стоимость носителя электронного билета «Подорожник» с 1 ноября составит 80 рублей. Увеличение стоимости объясняется ростом отпускной цены электронных чипов, встроенных в карту. Отметим, что стоимость «Подорожника» не менялась с 2017 года (тогда она выросла с 55 до 6–0 рублей — прим. ред.), а в реализацию электронный носитель поступает без коммерческой наценки — по себестоимости. Кстати, в течение 45 дней можно вернуть карту «Подорожник» обратно в кассу с возвратом той стоимости, по которой карта приобреталась (без стоимости проездного билета, записанного на карту)».
Добавим, ажиотаж при покупке «Подорожников» резко растет при выпуске лимитированных серий, как было недавно с годовщиной фильма «Брат». Всего с 2011 по 2022 год было выпущено 57 серий, максимальное количество карт в рамках одной — 120 000 (это было в 2017 году к Кубку конфедераций). Еще 75 000 карт «Подорожник» было выпущено к 75-летию Великой Отечественной войны. Остальные серии выходили тиражом не более 10 тысяч штук.
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