Карта «Подорожник» дорожает на 20 рублей. До этого она не двигалась в цене 5 лет

Петербургский «Организатор перевозок» принял решение увеличить стоимость пластикового носителя «Подорожник», на который записываются проездные билеты длительного пользования. С 1 ноября карта сама по себе будет стоить не 60 рублей, а 80.



По данным «Фонтанки», такое решение было принято в начале недели. Новая линейка «пластика» при его первичной покупке будет выглядеть так:

