«Подорожники» с Данилой Багровым — уже на Avito. В кассах их разобрали

Через несколько часов после начала продажи памятных проездных билетов c кадрами из фильма «Брат» у петербуржцев уже мало шансов их купить. Предприимчивые отправились в Интернет.
О том, что в кассах метрополитена и «Организатора перевозок» по разным адресам уже закончились карты, «Фонтанке» рассказали несколько попытавших счастья пассажиров. Желающие приобрести памятные проездные из числа сотрудников редакции также вернулись ни с чем, даже ближайшая касса ОП на улице Рубинштейна не помогла.
Собеседник в транспортном блоке сообщил, что в метро карты с Данилой Багровым закончились еще утром. Корреспондент «Фонтанки» рассказал, что купить такой «Подорожник» в 7:30 на «Гостином дворе» уже было нельзя, в кассе ему подтвердили, что люди стояли в очереди до открытия метро.
По данным «Фонтанки», всего было выпущено 5 тысяч экземпляров, эмиссия приурочена к 25-летию фильма «Брат».
Между тем первые объявления о продаже лимитированной серии появились на сайте Avito уже в полдень. Цена — от тысячи рублей и, судя по всему, своего покупателя этот товар находит.
Как сообщал комитет по транспорту, купить билеты можно (или было можно) в кассах «Организатора перевозок» и в 17 вестибюлях станций метро.