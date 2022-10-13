«Подорожники» с Данилой Багровым — уже на Avito. В кассах их разобрали

Через несколько часов после начала продажи памятных проездных билетов c кадрами из фильма «Брат» у петербуржцев уже мало шансов их купить. Предприимчивые отправились в Интернет.



О том, что в кассах метрополитена и «Организатора перевозок» по разным адресам уже закончились карты, «Фонтанке» рассказали несколько попытавших счастья пассажиров. Желающие приобрести памятные проездные из числа сотрудников редакции также вернулись ни с чем, даже ближайшая касса ОП на улице Рубинштейна не помогла.

