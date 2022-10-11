«Брат 25». Петербургское метро выпустит «Подорожники» с Данилой Багровым

Герой культового фильма «Брат» Данила Багров будет изображен на проездных билетах «Подорожник». Их дизайн посвятили 25-летию кинокартины.
Как сообщили 11 октября в пресс-службе петербургского метро, продажа новых «Подорожников» начнется 13 октября. Тираж ограничен.
На лицевой стороне изображен Сергей Бодров, а рядом с ним — грузовой трамвай, где герой прячется от бандитов и знакомится с вагоновожатой Светой. На оборотной стороне — главный герой на Смоленском лютеранском кладбище.
Ранее фотограф «Фонтанки» прошелся по местам в Петербурге, где снимали фильм «Брат». Как они выглядят сегодня, спустя 25 лет, смотрите здесь.