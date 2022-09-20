Как выглядят сегодня места из фильма «Брат» в Петербурге?

Ровно 20 лет назад во время схода ледника в Кармадонском ущелье вместе со съемочной группой погиб Сергей Бодров-младший. Его самые известные фильмы — «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова, давшие кинематографу фактически нового национального героя — Данилу Багрова. Первый из фильмов снимался в Петербурге. Мы прошли по местам, показанным в кадре, где персонаж Бодрова гулял, уходил от погони, стрелял, разговаривал с девушками, звонил по телефону и защищал несправедливо обиженных, и посмотрели, как они выглядят.
В фильме царит чехарда районов, нарушающая понятную горожанам логику перемещений. Например, в Петербург из Приозерска герой прибывает на Витебский вокзал.
Оттуда он идет гулять по городу, проходя мимо Эрмитажа. Тут не многое поменялось.
Среди открыточных видов, которые открываются герою, — Казанский собор. Хотя, казалось бы, ему больше 200 лет, разница заметна невооруженным глазом.
Следующую точку, где Данила защищает торговца Гофмана от рэкетира, можно принять за Апраксин двор. Но на самом деле сцена происходила на Андреевском рынке, который с тех пор сильно изменился и стал модным местом.
Семейный склеп фон Бекмана конца XIX века на Смоленском лютеранском кладбище теперь называют не иначе как «беседкой Брата». Место стало культовым среди поклонников фильма — до такой степени, что ему потребовалась реставрация. Деньги на нее собрала студентка СПбГУ.
А вот магазин рок-музыки возле Анненкирхе (в ту пору — кинотеатр «Спартак») до сих пор на месте.
На Сенном рынке теперь царят торговые центры из стекла, но и место для уличной торговли осталось. Можно опять снимать 90-е.
А вот эта загадка — самая сложная. Непростыми перемещениями Данила оказывается на Петроградской стороне, на Большой Разночинной улице. Тут он спасается от погони в грузовом трамвае.
Все, что осталось от телефонной будки на Каменноостровском проспекте. Съемочная группа недалеко ушла от «Ленфильма»: деревья слева кадра — теперь сквер Андрея Петрова.
В 1990-х за спиной Данилы Багрова, когда тот отстреливался возле Прибалтийской, плескалось море. Теперь — там шумит ЗСД и вырос целый новый район.
Там, где раненый Багров спрыгнул с трамвая Светы и где он встречался с новыми друзьями, тоже многое поменялось. Например, напротив входа на Смоленское кладбище вырос торгово-офисный центр. А вот маленького домика больше нет.