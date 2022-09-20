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    Как выглядят сегодня места из фильма «Брат» в Петербурге?

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    3 комментария

    Ровно 20 лет назад во время схода ледника в Кармадонском ущелье вместе со съемочной группой погиб Сергей Бодров-младший. Его самые известные фильмы — «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова, давшие кинематографу фактически нового национального героя — Данилу Багрова. Первый из фильмов снимался в Петербурге. Мы прошли по местам, показанным в кадре, где персонаж Бодрова гулял, уходил от погони, стрелял, разговаривал с девушками, звонил по телефону и защищал несправедливо обиженных, и посмотрели, как они выглядят.

    Витебский вокзал

    Фото 1:Кадр из фильма
    Фото 2:Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    В фильме царит чехарда районов, нарушающая понятную горожанам логику перемещений. Например, в Петербург из Приозерска герой прибывает на Витебский вокзал.

    Оттуда он идет гулять по городу, проходя мимо Эрмитажа. Тут не многое поменялось.

    Зимняя канавка

    Фото 1:Кадр из фильма
    Фото 2:Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Среди открыточных видов, которые открываются герою, — Казанский собор. Хотя, казалось бы, ему больше 200 лет, разница заметна невооруженным глазом.

    Казанский собор, вид с набережной канала Грибоедова

    Фото 1:Кадр из фильма
    Фото 2:Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Следующую точку, где Данила защищает торговца Гофмана от рэкетира, можно принять за Апраксин двор. Но на самом деле сцена происходила на Андреевском рынке, который с тех пор сильно изменился и стал модным местом.

    Андреевский рынок, угол Бугского пер. и 6-й линии

    Фото 1:Кадр из фильма
    Фото 2:Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Семейный склеп фон Бекмана конца XIX века на Смоленском лютеранском кладбище теперь называют не иначе как «беседкой Брата». Место стало культовым среди поклонников фильма — до такой степени, что ему потребовалась реставрация. Деньги на нее собрала студентка СПбГУ.

    Смоленское лютеранское кладбище

    Фото 1:Кадр из фильма
    Фото 2:Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    А вот магазин рок-музыки возле Анненкирхе (в ту пору — кинотеатр «Спартак») до сих пор на месте.

    Кирочная ул., 8

    Фото 1:Кадр из фильма
    Фото 2:Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    На Сенном рынке теперь царят торговые центры из стекла, но и место для уличной торговли осталось. Можно опять снимать 90-е.

    Сенной рынок, в кадре виден дом на Московском, 4.

    Фото 1:Кадр из фильма
    Фото 2:Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    А вот эта загадка — самая сложная. Непростыми перемещениями Данила оказывается на Петроградской стороне, на Большой Разночинной улице. Тут он спасается от погони в грузовом трамвае.

    Большая Разночинная, 28

    Фото 1:Кадр из фильма
    Фото 2:Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Все, что осталось от телефонной будки на Каменноостровском проспекте. Съемочная группа недалеко ушла от «Ленфильма»: деревья слева кадра — теперь сквер Андрея Петрова.

    Каменноостровский проспект, 25/2

    Фото 1:Кадр из фильма
    Фото 2:Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    В 1990-х за спиной Данилы Багрова, когда тот отстреливался возле Прибалтийской, плескалось море. Теперь — там шумит ЗСД и вырос целый новый район.

    Морская набережная, 15

    Фото 1:Кадр из фильма
    Фото 2:Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Там, где раненый Багров спрыгнул с трамвая Светы и где он встречался с новыми друзьями, тоже многое поменялось. Например, напротив входа на Смоленское кладбище вырос торгово-офисный центр. А вот маленького домика больше нет.

    Смоленский мост, высокий дом — на углу 17-й линии и набережной Смоленки

    Фото 1:Кадр из фильма
    Фото 2:Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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