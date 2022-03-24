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Склеп на лютеранском кладбище, где фанаты «Брата» жгли костры, ждёт реставрация. Деньги собрала студентка СПбГУ

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Расположенный на Смоленском лютеранском кладбище (Василеостровский район Петербурга) склеп семьи фон Бекман, который после почти векового забвения стал культовым местом у поклонников фильма «Брат», собираются реставрировать. Специалисты уже осмотрели его и составили методику реставрационных работ.

Как сообщает 24 марта пресс-служба Союза реставраторов Санкт-Петербурга, проведены и натурные, и лабораторные исследования. Они проводились на основании задания и разрешения КГИОП в рамках волонтёрского проекта КГИОП и Союза реставраторов.

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Чтобы осмотреть фундамент беседки, сотрудники ООО «РМ «Наследие» провели шурфование. Как выяснилось, несмотря на деформацию блоков цоколя и разрушение и вымывание кладочного раствора, повреждения не влияют на несущую способность и конструктивную целостность фундамента.

«Учитывая охранный статус и аварийное состояние объекта, работы необходимо было проводить особенно бережно — только с использованием ручного труда. Поэтому морозы, установившиеся в Петербурге в зимние месяцы, сильно осложнили проведение работ — мерзлый грунт сложно поддавался ручной откопке. Необходимая утрамбовка уже закрытого реставраторами шурфа и зондажей будет осуществлена в более теплый период», — отмечается в сообщении.

Технологи ООО «Матис» под микроскопом рассмотрели слои краски на беседке, а специалисты ООО «АЖИО» в лаборатории исследовали состояние деревянной обшивки, плитки и известнякового фундамента.

«Комплексные научные исследования показали, что склеп находится в аварийном состоянии: из-за сильной коррозии металла каркаса сень-беседки выявлена утрата несущей способности, в металлической кровле образовались многочисленные сквозные отверстия, остекление отсутствует. Также в склепе из-за систематического разведения костров остатки деревянной обшивки мемориального сооружения покрыты копотью, имеются места возгорания древесины, утрачены множественные элементы декора. Конструкция может обрушиться в любой момент», — делают вывод реставраторы.

Исследования профинансированы частично за счёт средств, собранных студенткой СПбГУ Валерией Ефремовой (она выступила инициатором реставрации склепа), а также за счёт реставрационных компаний «Матис», «РМ «Наследие», «АЖИО».

Семейный склеп фон Бекман, возведённый в конце XIX века, долгое время находился в забвении. После Февральской революции потомки генерала Александра фон Бекмана, погребенного на Смоленском лютеранском кладбище, эмигрировали в Финляндию. Уход за мемориалом был прекращен. После выхода фильма Алексея Балабанова «Брат» в 1997 году склеп стал своеобразным культовым объектом для посещения поклонников кинокартины. К сожалению, отмечают реставраторы, именно посетители склепа и нанесли основные повреждения сооружению, так как помещение сень-беседки использовалось для разведения костров, распития алкогольных напитков, а иногда и для ночлега.

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Комментарии (6)

Pupin
Молодец!
smith1
прошлом году скидвался на эту инициативу.
что-то долго все
Fosgen
Полагаю, сами поклонники "Брата", к коим отношу и себя, должны быть заинтересованы в сохранении своей Святыни.
И "выявлять провокаторов в своих рядах".
P.S.: Ты куда меня привёл?
Родина ...
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