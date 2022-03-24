Склеп на лютеранском кладбище, где фанаты «Брата» жгли костры, ждёт реставрация. Деньги собрала студентка СПбГУ

Как сообщает 24 марта пресс-служба Союза реставраторов Санкт-Петербурга, проведены и натурные, и лабораторные исследования. Они проводились на основании задания и разрешения КГИОП в рамках волонтёрского проекта КГИОП и Союза реставраторов.

Расположенный на Смоленском лютеранском кладбище (Василеостровский район Петербурга) склеп семьи фон Бекман, который после почти векового забвения стал культовым местом у поклонников фильма «Брат», собираются реставрировать. Специалисты уже осмотрели его и составили методику реставрационных работ.

Чтобы осмотреть фундамент беседки, сотрудники ООО «РМ «Наследие» провели шурфование. Как выяснилось, несмотря на деформацию блоков цоколя и разрушение и вымывание кладочного раствора, повреждения не влияют на несущую способность и конструктивную целостность фундамента.



«Учитывая охранный статус и аварийное состояние объекта, работы необходимо было проводить особенно бережно — только с использованием ручного труда. Поэтому морозы, установившиеся в Петербурге в зимние месяцы, сильно осложнили проведение работ — мерзлый грунт сложно поддавался ручной откопке. Необходимая утрамбовка уже закрытого реставраторами шурфа и зондажей будет осуществлена в более теплый период», — отмечается в сообщении.



Технологи ООО «Матис» под микроскопом рассмотрели слои краски на беседке, а специалисты ООО «АЖИО» в лаборатории исследовали состояние деревянной обшивки, плитки и известнякового фундамента.



«Комплексные научные исследования показали, что склеп находится в аварийном состоянии: из-за сильной коррозии металла каркаса сень-беседки выявлена утрата несущей способности, в металлической кровле образовались многочисленные сквозные отверстия, остекление отсутствует. Также в склепе из-за систематического разведения костров остатки деревянной обшивки мемориального сооружения покрыты копотью, имеются места возгорания древесины, утрачены множественные элементы декора. Конструкция может обрушиться в любой момент», — делают вывод реставраторы.

