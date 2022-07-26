QR-билеты на общественный транспорт в Петербурге теперь можно купить через чат-бот

Помимо бумажных QR-билетов для проезда в общественном транспорте Петербурга теперь можно купить и электронные. Для этого сделали специальный чат-бот.
Компания «СберТройка», которая разработала для петербургского транспорта билетную систему с оплатой проезда при помощи QR-кодов, запустила чат-бот в Telegram, с помощью которого можно купить эти QR-билеты в электронном виде прямо со смартфона, сообщает 26 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Для этого нужно открыть бот «QR-билеты | Санкт-Петербург», выбрать покупку билета и ввести данные банковской карты. После оплаты билет пришлют в чат, и, чтобы им воспользоваться, нужно будет поднести экран к валидатору в транспорте. Данные карты бот сохраняет автоматически.
Система QR-билетов, заменившая в транспорте оплату наличными, работает в Петербурге с 1 апреля. Купить их было можно на станциях метро или в киосках «Организатора перевозок» — в бумажном виде. Такой способ по-прежнему остается доступен для пассажиров, которые по той или иной причине предпочтут его боту в Telegram.