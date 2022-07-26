    Пробки

    2/10

    usd58.66eur59.41
    Новые штаммы COVIDУ ресторанов подгораетФинны перестанут выдавать визыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    QR-билеты на общественный транспорт в Петербурге теперь можно купить через чат-бот

    3997
    5 комментариев

    Помимо бумажных QR-билетов для проезда в общественном транспорте Петербурга теперь можно купить и электронные. Для этого сделали специальный чат-бот.

    Компания «СберТройка», которая разработала для петербургского транспорта билетную систему с оплатой проезда при помощи QR-кодов, запустила чат-бот в Telegram, с помощью которого можно купить эти QR-билеты в электронном виде прямо со смартфона, сообщает 26 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Для этого нужно открыть бот «QR-билеты | Санкт-Петербург», выбрать покупку билета и ввести данные банковской карты. После оплаты билет пришлют в чат, и, чтобы им воспользоваться, нужно будет поднести экран к валидатору в транспорте. Данные карты бот сохраняет автоматически.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Система QR-билетов, заменившая в транспорте оплату наличными, работает в Петербурге с 1 апреля. Купить их было можно на станциях метро или в киосках «Организатора перевозок» — в бумажном виде. Такой способ по-прежнему остается доступен для пассажиров, которые по той или иной причине предпочтут его боту в Telegram.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 5

    tarakan26 Июл 2022 в 21:16
    нормальная тема. сп не поймут
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close
    close