5 способов сэкономить на общественном транспорте в Петербурге

В 2022 году многое в жизни наземного общественного транспорта в Петербурге изменилось. В том числе — тарифы. Рассказываем, как можно сэкономить благодаря новой модели транспортного обслуживания и современным технологиям. Изучите нашу шпаргалку внимательно — вы наверняка откроете для себя много полезного.

Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Способ №1 Покупать проездной на месяц

Кому подойдет: тем, кто активно пользуется общественным транспортом практически каждый день.



Проездной на месяц (автобус, троллейбус, трамвай) на момент публикации стоит 2282 рубля. Если вы работаете пять дней в неделю, хотя бы один выходной проводите в городе, при этом делаете одну пересадку по пути, то совершаете 111 поездок в месяц. Нетрудно подсчитать: одна поездка обойдется в среднем всего в 20,5 рубля.



Этот способ работает и для тех, кто пользуется метро, но добирается до него наземным транспортом. Единый проездной, включающий подземку, стоит 3385 рублей. Экономия составит до 1000 рублей по сравнению теми, кто платит «разово». Единственный нюанс: проездной на месяц нужно обязательно «откатать». Иначе деньги сгорят.



Способ №2

Пользоваться «Подорожником»

Кому подойдет: всем, кто хочет экономить на каждой поездке, но не готов покупать проездной на месяц.

Транспортный электронный кошелек вошел в нашу жизнь давно и прочно. На сегодняшний день это самый популярный способ оплаты, которым, по данным Комитета по транспорту Петербурга, пользуются порядка 45% пассажиров. Однако 16% все еще используют так называемый «гостевой тариф», оплачивая поездки банковскими картами, QR-билетами или жетонами, если речь о метрополитене. И зря! Ведь можно уменьшить на 20 рублей стоимость каждой поездки: вместо 60 рублей по банковской карте обладатель «Подорожника» заплатит всего 40 в наземном транспорте и 45 рублей в метро. На счет можно положить до 15 тысяч рублей, тратить их в течение трех лет с момента последнего пополнения, сколько хочется и где хочется — на земле и под землей. Стоимость «пластика» (носителя) электронного кошелька 60 рублей, которые окупаются всего за 3 поездки. Дизайн «Подорожника» регулярно обновляется, что привлекает к нему все большее внимание туристов — ведь это отличный сувенир на память о Петербурге. Приобрести его можно в кассах метрополитена и точках продажи СПб ГКУ «Организатор перевозок»



Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Поделиться Поделиться





Способ №3 Использовать новый пересадочный тариф «60 минут»

Кому подойдет: тем, кто ездит на работу только наземным транспортом с пересадками, а также жителям пригородов в административных границах Петербурга.

Этот тариф появился в Петербурге с 1 апреля 2022 года. Он автоматически включается при оплате электронным билетом, записанным на карту «Подорожник». В течение 60 минут поездки в наземном транспорте будут стоить:

1-я поездка — 40 рублей, 2-я — 10 рублей, 3-я и последующие — бесплатно.



Тариф не распространяется на поездки в метро и в автобусных маршрутах Ленобласти, в том числе коммерческих. Если вы оплатите «Подорожником» проезд в подземке, в областных автобусах или пригородной электричке, то действие активного билета «60 минут» закончится.



Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Поделиться Поделиться





Способ №4 Использовать пересадочный тариф «90 минут»

Кому подойдет: тем, кто добирается до метро наземным транспортом, в том числе — жителям пригородов в административных границах Петербурга.

Этот тариф позволяет совершить одну поездку в метро и любое количество — в наземном транспорте в течение 90 минут с момента активации. Стоимость билета составит всего 72 рубля, очередность — метро или наземный транспорт — не имеет значения. Активируется билет в любом общественном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус, метро). Согласитесь, очень привлекательное предложение.



Но есть два нюанса, которые нужно учитывать. Во-первых, билеты «90 минут» нельзя записать на электронный носитель вместе с другими видами проездных. Вам придется купить отдельный «Подорожник». Второе ограничение касается суммы пополнения карты. За один раз вы сможете положить на электронный носитель стоимость от 1 до 30 билетов «90 минут». Их нужно будет использоваться в течение 180 дней с момента приобретения. Есть и такой нюанс: если вы проехали в метро, но по каким-то причинам не поехали дальше наземным транспортом, с карты все равно спишется 72 рубля.



Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Поделиться Поделиться





Способ №5 Оформить «Единую карту петербуржца»

Кому подойдет: тем, кто уверенно владеет современными технологиями и готов потратить немного времени, чтобы разобраться в функционале ЕКП. Важно: ваш смартфон должен отвечать определенным требованиям.

Подробнее Показать Для того, чтобы использовать функционал ЕКП максимально, нужен смартфон на основе Android не ниже версии 7.0, сертифицированный для России. Также гаджет должен поддерживать NFC — технологию беспроводной передачи данных на близком расстоянии

«Единая карта петербуржца» — универсальный инструмент горожанина, у которого много приложений — в том числе банковское и транспортное. Другими словами — его можно использовать как банковскую карту и электронный проездной одновременно. Причем на ЕКП можно записать любой вид проездного — хоть «Подорожник», хоть именной льготный на месяц. Об этом не все знают.

Как ЕКП поможет сэкономить в метро и наземном транспорте? В подземке по ней стоит расплачиваться как банковской картой, а в автобусе, в троллейбусе или трамвае — как «Подорожником» или другим видом проездного.

Как это работает? В метро: сперва считыватель проверяет баланс на банковском приложении. Если он положительный — необходимая сумма списывается, если средств нет — проверяется «Подорожник». В наземном транспорте: приоритет в списывании средств по ЕКП — с «Подорожника». Если на нем недостаточно средств, деньги списываются с банковского счета. Таким образом, работа валидаторов организована по алгоритму экономической пользы для пассажира.



Есть еще одна тонкость — стоимость проезда в метро будет отличаться при оплате ЕКП «пластиком» и смартфоном. В первом случае вы заплатите за поездку 35 рублей, во втором — 31*.

Как все правильно настроить, читайте в нашей пошаговой инструкции. Как платить в метро смартфоном, а в наземном транспорте — пластиковой картой ЕКП

1. Выпустите «Единую карту петербуржца» на основе платежной системы «Мир».

2. Активируйте транспортное приложение ЕКП в кассе метрополитена или в специализированных киосках СПб ГКУ «Организатор перевозок».

3. Пополните баланс проездного билета.

4. Активируйте платеж. Сделать это можно двумя способами: в наземном транспорте — приложив карту к валидатору со значком бесконтактной оплаты PayPass. В метро — приложив «пластик» к автомату, показывающему остаток средств на транспортных картах.



5. Скачайте приложение для бесконтактной оплаты Mir Pay.

6. Добавьте ЕКП в приложение бесконтактной оплаты.

7. Оплачивайте телефоном проезд в метро только в турникетах, где установлен специальный датчик.



Теперь при оплате ЕКП в наземном транспорте спишется сумма по тарифу проездного билета (например, 40 рублей при едином электронном билете), а в метрополитене цена поездки составит 35 рублей при оплате «пластиком» и 31 при оплате смартфоном.



Фото: Сергей Николаев/ "Фонтанка.ру" Поделиться Поделиться





Почему моя карта в стоп-листе?

Если на турникете или валидаторе появилась фраза «Карта в стоп-листе», это означает следующее: по банковской карте совершена поездка, за которую не списаны деньги. Это может произойти из-за недостатка средств на карте на момент оплаты, блокировки карты банком или технических проблем при выполнении запроса на списание средств. Карта автоматически удаляется из стоп-листа в течение 10 минут после погашения задолженности. Подробные рекомендации по выводу карты, в том числе виртуальной, из стоп-листа читайте здесь.

Как вы экономите? Истории читателей

Ирина: «Я уже полтора года не езжу на метро, только наземным транспортом. Из дома на «Лесной» до работы на Невском добираюсь с пересадкой. Отлично показал себя пересадочный тариф «60 минут»: поездка в одну сторону обходится всего в 50 рублей. До реформы я платила 80».



Анатолий: «Мы живем на южном берегу Финского залива — на Ленинском проспекте. Кронштадт видно из окна, но доехать до него общественным транспортом всегда было непросто: нужно добраться до метро, потом подземкой до «Черной речки», оттуда — на маршрутке. Недавно мы решили поэкспериментировать: построить маршрут по югу, через Ломоносов.

Сначала доехали до Петергофского шоссе — это совсем рядышком. Там пересели на автобус, который идет до Ломоносова. Каково же было наше удивление, когда «Подорожник» списал всего по 10 рублей! Это заработал пересадочный тариф «60 минут». Раньше дорога до Ломоносова обошлась бы более чем в 100 рублей, теперь — 50. На конечной остановке в Ломоносове мы буквально перешли дорогу — и стали ждать автобус, который довезет нас до Кронштадта. Если бы мы успели уложиться в час, то эта поездка была бы еще и бесплатной».



Светлана: «Я живу в Петергофе. До транспортной реформы билет на автобус до «Кировского завода» стоил 80 рублей, теперь действует единый городской тариф — 40 рублей. А с билетом «90 минут» я могу добраться в офис на Петроградской стороне всего за 72 рубля. Благодаря этому ощущаю себя действительно жителем Петербурга, а не далекого пригорода».



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Расскажите, как вы управляете расходами на общественный транспорт. Какие виды проездных выбираете? Какие инструменты для оплаты используете? Знаете ли вы, как проехать Петербург из одного конца в другой, потратив наименьшую сумму? Ждем ваших историй и советов.



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Новости компаний

* Акция, организатор — АО «НСПК» — оператор платежной системы «Мир». С 01.01.2022 по 31.12.2022 на турникетах в метро Санкт-Петербурга действует отдельный тариф при оплате по картам «Мир» и Единым картам петербуржца, в том числе токенизированным через мобильные приложения. Подробнее читайте здесь.

