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    Жетон — по 70. «Фонтанка» рассказывает, как подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга

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    С 1 января, уже традиционно, в Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте. Новые тарифы утвердили в конце декабря.

    «Гостевой тариф» — то есть цена разового проезда — вырастет до 70 рублей в метро и до 65 рублей в наземном транспорте. Месячные и суточные проездные, а также билет «90 минут» дорожают на 8,2–8,8 %.

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    Цены на поездки по «Подорожнику» вырастут до 49 рублей в метро и 44 рублей — по земле. По «Единой карте петербуржца» поездка в метро обойдется в 47 рублей. Зато скидки появились в наземном транспорте: по карте «Мир» — 43 рубля, банковским приложением ЕКП — 42 рубля; если какая-либо из этих карт привязана к мобильному приложению — то 41 и 40 рублей соответственно. Отметим, что в метро и автобусах это все работает с 1 января, в трамваях и троллейбусах — с 1 апреля.

    Подробнее о том, как меняется наша жизнь с 1 января 2023 года и какие законы вступают в силу с Нового года, читайте в материале «Фонтанки».

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