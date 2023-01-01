Жетон — по 70. «Фонтанка» рассказывает, как подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга

С 1 января, уже традиционно, в Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте. Новые тарифы утвердили в конце декабря.
«Гостевой тариф» — то есть цена разового проезда — вырастет до 70 рублей в метро и до 65 рублей в наземном транспорте. Месячные и суточные проездные, а также билет «90 минут» дорожают на
Цены на поездки по «Подорожнику» вырастут до 49 рублей в метро и 44 рублей — по земле. По «Единой карте петербуржца» поездка в метро обойдется в 47 рублей. Зато скидки появились в наземном транспорте: по карте «Мир» — 43 рубля, банковским приложением ЕКП — 42 рубля; если какая-либо из этих карт привязана к мобильному приложению — то 41 и 40 рублей соответственно. Отметим, что в метро и автобусах это все работает с 1 января, в трамваях и троллейбусах — с 1 апреля.
Подробнее о том, как меняется наша жизнь с 1 января 2023 года и какие законы вступают в силу с Нового года, читайте в материале «Фонтанки».