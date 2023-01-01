Обобщить, объединить и упростить. Что придумали для нас законотворцы на 2023 год

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Поделиться Поделиться





Ряд законов, которые вступают в силу с 1 января 2023 года, показывает тренд на упрощение общения населения с госорганами. Чем это окажется на практике — покажет время.

Помните рекламу Пенсионного фонда с громогласным джинглом в конце? «Пенсиоооннный фонд России!» — можно забыть, с 1 января такой организации в стране не существует. Но ребрендинг под эгидой объединения с Фондом социального страхования особо из песни слов не выкинет, теперь это Социальный фонд России. Смысл объединения простой — многим льготникам стоять на одну очередь меньше. Также предполагается, что будет введен единый тариф отчислений на пенсионное и социальное страхование для работодателей: главное отправить деньги, а дальше сотрудники СФР распределят их куда надо самостоятельно.



Похожая инициатива вступает в силу с нового года и в структурах ФНС. Для компаний и ИП фискальщики придумали Единый налоговый платеж, для которого надо будет открыть Единый налоговый счет — закидываешь деньги, они списываются и распределяются каждого 28 числа, а не в разные даты, как до сих пор. Речь идет о страховых взносах, НДФЛ, налоге на прибыль и налоге при УСН.

Тренд на универсальность поддерживает Министерство труда. Все возможные пособия для женщин с детьми до 17 лет с 1 января сливаются в одну общую выплату. Это пособия беременным женщинам; по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей; выплаты на первого ребенка до трех лет, выплаты на третьего ребенка до трех лет, пособия на детей от трех до восьми лет, пособия на детей от восьми до семнадцати лет. С заявлением на единую выплату обращаться надо в СФР, выплаты положены малоимущим семьям.



Смиряться с тем, что придется заплатить штраф, теперь можно в два раза дольше — на это выделяется двадцать дней. В этот период достаточно отдать половину суммы. При этом с 1 января долги по штрафам ГИБДД и другим задолженностям будут списывать с банковских карт и счетов без оформления бумажных документов. Другая льгота — скидка на госпошлину, оплаченную через «Госуслуги», — отменяется.

Другие автомобильные неприятности — акцизы на легковые автомобили увеличиваются: с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.) включительно — 55 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);



с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) и до 150 кВт (200 л. с.) включительно — 531 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.);



с мощностью двигателя свыше 150 кВт (200 л. с.) и до 225 кВт (300 л. с.) включительно — 869 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с мощностью двигателя свыше 225 кВт (300 л. с.) и до 300 кВт (400 л. с.) включительно — 1 482 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

с мощностью двигателя свыше 300 кВт (400 л. с.) и до 375 кВт (500 л. с.) включительно — 1 534 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

с мощностью двигателя свыше 375 кВт (500 л. с.) — 1 584 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.).



Фонд «Круг добра», в который поступает дополнительный налог с миллионеров, расширит перечень лекарств, которыми помогает больным детям, — примерно на 20 млрд в год.

Все дети получат образовательные программы — раньше они были примерными, теперь станут основными. Заявляется это как стандарт качества и уровень, ниже которого не научишь. «Для гуманитарных предметов, которые формируют мировоззрение и ценности, федеральные основные образовательные программы будут неизменными», — сообщает Госдума и добавляет, что в остальных случаях школы еще имеют какое-то право на самостоятельность.



МРОТ вырастет, прожиточный минимум тоже. Первый до суммы в 16 242 (в Петербурге он значительно выше — 23 500 рублей), второй до 14 376 рублей (в Петербурге — до 15 094 рублей на душу населения). Некоторым работодателям придется проиндексировать зарплаты.

С 1 января в Петербурге, как обычно, растут цены на проезд. Жетон в 2023 году стоит 70 рублей, а разовая поездка в наземном транспорте — 65 рублей. Месячные и суточные проездные, а также билет «90 минут», дорожают на 8,2–8,8 %.



Поездки по «Подорожнику» тоже растут в цене — до 49 рублей в метро и 44 рублей — по земле. К тому же сильно меняется скидочная система для оплаты картами «Мир» и ЕКП. Теперь в метро по «Единой карте петербуржца» можно проехать за 47 рублей — это заметно дороже, чем раньше. Зато скидки появились в наземном транспорте: по карте «Мир» — 43 рубля, банковским приложением ЕКП — 42 рубля; если какая-либо из этих карт привязана к мобильному приложению — то 41 и 40 рублей соответственно. Важно: в метро и автобусах это все работает с 1 января, в трамваях и троллейбусах — с 1 апреля.



И еще немного о городском ландшафте. С 1 января изменились границы, в которых действуют льготные разрешения для местных жителей в зоне платной парковки. Вернее, изменились они в Адмиралтейском районе, в Центральном все осталось, как и было. Теперь везде один и тот же принцип: резидент может льготно парковаться за 1 800 рублей в год в границах всего своего района, а не только муниципального округа.



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»