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    Вышел из такси без 5 миллионов и с кредитами. В Петербурге задержали этническую группу карманников

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    В Петербурге сотрудники полиции в преддверии ПМЭФ задержали этническую группу «карманников». Их жертвы лишались телефонов и накоплений после поездки в такси. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 июня.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Схожие заявления начали поступать в полицию центральной части города с декабря 2023 года. По данным следствия, в группу входили 43-летний «таксист» и двое его подельников в возрасте 19 и 22 лет. Старший из них, он же организатор группы, отвечал за поиск и выбор нетрезвой жертвы. После водитель просил у пассажира под предлогом помощи мобильный телефон и незаметно передавал его сообщнику. Тот пересаживался в другое авто и списывал со счета жертвы деньги.

    Выйти на след группировки удалось благодаря очередному потерпевшему, который после поездки в такси лишился не только телефона, но и 5 млн рублей со своего счета. Во время поездки через мобильный банк пассажира были взяты кредиты, а также оплачен целый список покупок из интернет-магазина. Потерпевший вспомнил, что сам разблокировал свой телефон и передал таксисту, чтобы тот позвонил его супруге. Согласно анализу геолокации, покупки совершались в разных частях города, не совпадая с маршрутом такси, что указывало на наличие сообщников у водителя.

    Известно, что на счету старшего из подозреваемых имеются судимости за вымогательство и хищение денег из банкомата. По данным «Фонтанки», он уроженец Азербайджана. Уголовное дело возбудили по статье «кража», подозреваемые задержаны. Сейчас полиция устанавливает остальных жертв группы.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в Петербурге с 5 по 8 июня. Для обеспечения безопасности в городе начали ограничивать и перекрывать движение. Порядок в районе проведения мероприятия будут обеспечивать правоохранители.

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