Самые крупные банки России готовятся объединить данные клиентов. Обещают улучшенное финансовое планирование и контроль за средствами

Крупнейшие банки России начали тестировать проект объединения счетов своих клиентов. К пилотному обмену информацией подключились ВТБ, «Сбер», Альфа-банк и «Тинькофф». Об аналогичных планах заявили также в Газпромбанке.
«Сбер» и «Тинькофф» станут первыми в России банками, которые дадут возможность клиентам объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга, ВТБ приступил к реализации одного из стандартов открытого банкинга вместе с Альфа-банком. Как стало известно «Фонтанке», инициатива продвижения и развития стандартов открытого банкинга исходит от Банка России.
Реализация проекта должна поспособствовать улучшению финансового планирования и контроля клиентов за средствами: они смогут видеть все свои счета и продукты в одном приложении, выполнять транзакции между ними, вести учет расходов и доходов, экономить время на запрос и передачу справок и выписок о состоянии своих счетов и договоров из одной финансовой организации в другую. В дальнейшем по разрешению пользователей банки будут обмениваться их данными со страховыми компаниями, маркетплейсами, телеком-операторами.
Проект Сбербанка и «Тинькофф» находится в стадии закрытого пилота для сотрудников и до конца лета 2024 года его протестируют на первой группе клиентов. Заявляется, что согласие на обмен данными клиент всегда сможет отозвать.
Самым главным риском использования технологии является кибербезопасность и корректное использование персональных данных клиентов.
Открытый банкинг — это предоставление доступа к банковским данным третьим лицам, по согласию и авторизации всех сторон, в первую очередь пользователей.
Центробанк планирует внедрить открытые API на банковском, страховом, брокерском и микрофинансовом рынках. Внедрять обязательное использование открытых API для банков будут поэтапно с 2026 года.