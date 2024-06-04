Самые крупные банки России готовятся объединить данные клиентов. Обещают улучшенное финансовое планирование и контроль за средствами

Крупнейшие банки России начали тестировать проект объединения счетов своих клиентов. К пилотному обмену информацией подключились ВТБ, «Сбер», Альфа-банк и «Тинькофф». Об аналогичных планах заявили также в Газпромбанке.

«Сбер» и «Тинькофф» станут первыми в России банками, которые дадут возможность клиентам объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга, ВТБ приступил к реализации одного из стандартов открытого банкинга вместе с Альфа-банком. Как стало известно «Фонтанке», инициатива продвижения и развития стандартов открытого банкинга исходит от Банка России.