    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    753мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.38eur96.87

    Самые крупные банки России готовятся объединить данные клиентов. Обещают улучшенное финансовое планирование и контроль за средствами

    884
    7 комментариев

    Крупнейшие банки России начали тестировать проект объединения счетов своих клиентов. К пилотному обмену информацией подключились ВТБ, «Сбер», Альфа-банк и «Тинькофф». Об аналогичных планах заявили также в Газпромбанке.

    «Сбер» и «Тинькофф» станут первыми в России банками, которые дадут возможность клиентам объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга, ВТБ приступил к реализации одного из стандартов открытого банкинга вместе с Альфа-банком. Как стало известно «Фонтанке», инициатива продвижения и развития стандартов открытого банкинга исходит от Банка России.

    Реализация проекта должна поспособствовать улучшению финансового планирования и контроля клиентов за средствами: они смогут видеть все свои счета и продукты в одном приложении, выполнять транзакции между ними, вести учет расходов и доходов, экономить время на запрос и передачу справок и выписок о состоянии своих счетов и договоров из одной финансовой организации в другую. В дальнейшем по разрешению пользователей банки будут обмениваться их данными со страховыми компаниями, маркетплейсами, телеком-операторами.

    Проект Сбербанка и «Тинькофф» находится в стадии закрытого пилота для сотрудников и до конца лета 2024 года его протестируют на первой группе клиентов. Заявляется, что согласие на обмен данными клиент всегда сможет отозвать.

    Самым главным риском использования технологии является кибербезопасность и корректное использование персональных данных клиентов.

    Открытый банкинг — это предоставление доступа к банковским данным третьим лицам, по согласию и авторизации всех сторон, в первую очередь пользователей.

    Центробанк планирует внедрить открытые API на банковском, страховом, брокерском и микрофинансовом рынках. Внедрять обязательное использование открытых API для банков будут поэтапно с 2026 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Открытый банкингОбмен даннымиСберВТБ
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close