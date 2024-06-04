После скандального выступления Бузовой предложено ввести дресс-код для артистов

Министру культуры Ольге Любимовой поступило предложение ввести обязательные требования к одежде, в которой артисты дают публичные выступления. Письмо с такими идеями направила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова после скандального выступления певицы Ольги Бузовой. Об этом 4 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на текст обращения.



По словам Филатовой, выступления в «полуголом» виде стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса.



«Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику, прошу Вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», — отметила Филатова в письме.

