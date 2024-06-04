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    После скандального выступления Бузовой предложено ввести дресс-код для артистов

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    Министру культуры Ольге Любимовой поступило предложение ввести обязательные требования к одежде, в которой артисты дают публичные выступления. Письмо с такими идеями направила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова после скандального выступления певицы Ольги Бузовой. Об этом 4 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на текст обращения.

    По словам Филатовой, выступления в «полуголом» виде стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса.

    «Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику, прошу Вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», — отметила Филатова в письме.

    Как уже писала «Фонтанка», 1 июня певица выступила на музыкальном фестивале в Уфе и разразился скандал. Кожаное боди Бузовой называли «костюмом из серии БДСМ» и сравнивали с нарядами «голой вечеринки». Региональное отделение СК по Башкирии объявило, что изучит поступившие в соцсетях обращения. Городские власти отмечали, что мероприятие было коммерческим: город лишь предоставил площадку, репертуар и сценические костюмы артистов не обсуждались.

    По мнению Филатовой, сценический образ артиста должен соответствовать мероприятию и публике. А на концерте Бузовой были дети.

    «Уважение к зрителям требует соблюдения морально-этических норм и правил поведения, особенно среди артистов, транслирующих свое творчество для молодежи и детей», — добавила она.

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