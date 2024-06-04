ТАСС: СК начал доследственную проверку в отношении Андрея Макаревича*

Сотрудники Следственного комитета РФ начали доследственную проверку в отношении музыканта Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом), создателя группы «Машина времени», после его беседы с телефонным пранкером. Проверяется наличие в его словах признаков статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Об этом 4 июня сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Запись телефонной беседы Макаревича с пранкером опубликована в интернете. Музыкант говорил с пранкером, который представился ему президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что негативно относится к СВО и поддерживает украинскую сторону. После этого исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко подал заявления в СК и Генпрокуратуру.

