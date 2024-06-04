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    ТАСС: СК начал доследственную проверку в отношении Андрея Макаревича*

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    Сотрудники Следственного комитета РФ начали доследственную проверку в отношении музыканта Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом), создателя группы «Машина времени», после его беседы с телефонным пранкером. Проверяется наличие в его словах признаков статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Об этом 4 июня сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Запись телефонной беседы Макаревича с пранкером опубликована в интернете. Музыкант говорил с пранкером, который представился ему президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что негативно относится к СВО и поддерживает украинскую сторону. После этого исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко подал заявления в СК и Генпрокуратуру.

    «По моим данным, доследственная проверка в отношении Макаревича действительно начата. Пока решения по ней нет», — сказал Мироненко в беседе с ТАСС.

    «Полагаю, что какое-то процессуальное решение по ее итогам будет принято, как это и предусмотрено законом», — добавил он.

    Макаревич живет в Израиле, в нескольких интервью он негативно высказывался о СВО. В реестр иноагентов был внесён в сентябре 2022 года, дважды был оштрафован за нарушение правил деятельности иноагента.

    *признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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