Starbucks вернется? Компания пытается зарегистрировать в России товарные знаки

Starbucks Corporation, которая ушла с российского рынка в 2023 году, в конце мая этого года подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков, включая Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», Frappuccino, следует из базы Роспатента. На это
Заявки охватывают 21, 30, 35 и 43 классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), что подразумевает использование брендов Starbucks для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи на месте, а также для администрирования программ лояльности.
Данный шаг Starbucks является признаком возможного возвращения компании на российский рынок в будущем «под привычными потребителю» брендами, уверена гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина. Как поясняет руководитель практики «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро КИАП Эльдар Гулиев, Starbucks рискует потерять свои действующие товарные знаки в России, если не возобновит свою деятельность до 2025 года.
Американская сеть кофеен Starbucks в марте 2022 года объявила о временной приостановке своей деятельности на территории России, включая поставки продукции. 23 мая 2023 года компания решила уйти с российского рынка окончательно, заявив об этом официально. В июне 2022 года активы Starbucks приобрели Антон Пинский, Тимати (Тимур Янусов) и холдинговая компания «Синдика». Покупка обошлась около