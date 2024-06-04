Starbucks вернется? Компания пытается зарегистрировать в России товарные знаки

Starbucks Corporation, которая ушла с российского рынка в 2023 году, в конце мая этого года подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков, включая Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», Frappuccino, следует из базы Роспатента. На это 4 июня обратила внимание газета «Ведомости».

Заявки охватывают 21, 30, 35 и 43 классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), что подразумевает использование брендов Starbucks для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи на месте, а также для администрирования программ лояльности.