Партнер Тимати рассказал, во сколько обошлась покупка российских активов Starbucks

Партнер Тимати во вторник, 13 июня, обнародовал стоимость приобретения активов сети кофеен Starbucks в России, передает ТАСС.
В июле 2022 года Антон Пинский, Тимати (Тимур Янусов) и холдинговая компания «Синдика» приобрели активы американской компании Starbucks, после чего создали новый бренд кофеен Star Coffee. Сумма сделки по приобретению активов Starbucks составила около 500 млн рублей. На тот момент американская компания покидала российский рынок, по сути Пинский и Тимати покупали уже закрытый бизнес, который не приносит прибыли. Они хотели вернуть посетителей ушедшей из России кофейни, которые стали находить альтернативу полюбившемуся Starbucks.
Сеть кофеен Star Coffee открыла свои двери в конце сентября 2022 года, показатели за ноябрь отставали от Starbucks, однако в январе 2023 года Star Coffee сумела догнать ее показатели, а в феврале даже превзошла их. Некоторые точки были закрыты из-за проблем с арендой, однако компания нашла другие места и открыла новые заведения, а также стала продавать франшизы.
По словам Пинского, проект хорошо развивается, поэтому вложенные в бизнес средства могут вернуться уже к концу года. Средний чек со времён Starbucks заметно подрос с 430 до 580 рублей. Ресторатор объясняет такой рост расширением ассортимента.
Американская сеть кофеен Starbucks в марте 2022 года объявила о временной приостановке своей деятельности на территории России, включая поставки продукции. 23 мая 2023 года компания решила уйти с российского рынка окончательно, заявив об этом официально.