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    Задержан с лопатой и трупом в сумке. В Петербурге будут судить мужчину за убийство «подруги»

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    Житель Выборгского района Петербурга готовится предстать перед судом. Ему вменяют убийство собаки по кличке Белка. 10 лет мужчина жил с ней душа в душу и вдруг решил избавиться от нее. Подробности 4 июня рассказали в городской прокуратуре.

    По версии дознания, 2 ноября 2023 года 35-летний обвиняемый выпил и избил ногами свою Белку, а затем выбросил ее из окна третьего этажа на Лесном проспекте. От полученных травм животное скончалось.

    Затем обвиняемый вышел на улицу, положил тело собаки в сумку и, вооружившись лопатой, пошел закапывать питомца. Избавиться от трупа он не успел — был задержан сотрудниками полиции.

    Фигурант пояснил, что 10 лет назад он приютил бездомную собаку. В последнее время питомец стал вести себя агрессивно, не слушал его команды, кидался на него и пытался укусить. В момент преступления мужчина находился в раздраженном состоянии из-за поведения животного.

    Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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