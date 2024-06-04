Задержан с лопатой и трупом в сумке. В Петербурге будут судить мужчину за убийство «подруги»

Житель Выборгского района Петербурга готовится предстать перед судом. Ему вменяют убийство собаки по кличке Белка. 10 лет мужчина жил с ней душа в душу и вдруг решил избавиться от нее. Подробности 4 июня рассказали в городской прокуратуре.



По версии дознания, 2 ноября 2023 года 35-летний обвиняемый выпил и избил ногами свою Белку, а затем выбросил ее из окна третьего этажа на Лесном проспекте. От полученных травм животное скончалось.



Затем обвиняемый вышел на улицу, положил тело собаки в сумку и, вооружившись лопатой, пошел закапывать питомца. Избавиться от трупа он не успел — был задержан сотрудниками полиции.

