Аномалия в Петербурге закончилась, а рекорды — нет

Вчера днем в Петербурге было только 24,8 градуса — после 28–29 на прошлой неделе. Но ночи очень теплые, и среднесуточная температура остается высокой, хотя аномально высокой температуры (с превышением нормы на 7 или больше градусов) уже нет. Ночные экстремумы продолжают перекрываться. Первая летняя ночь стала самой тёплой для 1 июня — плюс 17,7 градуса. А сегодняшняя ночь — самая теплая за весь ряд наблюдений для 4 июня — плюс 17,8, даже выше, чем 1 июня.

Несмотря на то, что аномально жаркий период закончился, петербургская погода продолжает ставить рекорды. Об этом 4 июня сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

Температурная норма для 4 июня в Петербурге — 14,5 градуса, но ночи такие теплые, что в прогнозах приходится давать температуру выше этого уровня, отмечает синоптик.

«Еще три дня дневная температура в Санкт-Петербурге ожидается в районе +25 гр., сегодня чуть ниже этой отметки, завтра больше солнца, поэтому немного выше, но уже с пятницы дневная температура понижается до +20 гр.», — предупреждает Колесов.



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