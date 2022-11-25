Петербургские семьи с 1 января смогут получить единое пособие на детей

В Петербурге меняют Социальный кодекс. Нововведения касаются единого пособия на детей. Проект документа опубликован на сайте Смольного 25 ноября.
В комитете по соцполитике «Фонтанке» уточнили, что региональные нормы приводятся в соответствие с федеральными. С 1 января 2023 года в России вводят ежемесячное универсальное пособие, которое объединит несколько выплат на детей и для беременных.
Получить его смогут семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины с доходом ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.
Пособие будет назначаться на каждого ребенка. Его размер составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от нуждаемости семьи. Глава Минтруда РФ Антон Котяков говорил, что в среднем по стране размер выплат составит 13 900 рублей. Для оформления пособия достаточно будет подать заявление через Госуслуги.