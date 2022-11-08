В Минтруда назвали средний размер единого пособия для семей с детьми, которое запустят в 2023 году

Средний размер единого пособия для нуждающихся семей с детьми до 17 лет и беременных женщин составит 13 900 рублей. Об этом 8 ноября заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина по вопросу поддержки доходов семей с детьми.



По словам министра, пособие, которое запустят с 1 января 2023 года, будет предоставляться по одному заявлению, поданному в электронном виде без сбора справок. Выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки. При назначении будет использоваться «комплексная оценка нуждаемости».