В Минтруда назвали средний размер единого пособия для семей с детьми, которое запустят в 2023 году

Средний размер единого пособия для нуждающихся семей с детьми до 17 лет и беременных женщин составит 13 900 рублей. Об этом 8 ноября заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина по вопросу поддержки доходов семей с детьми.
По словам министра, пособие, которое запустят с 1 января 2023 года, будет предоставляться по одному заявлению, поданному в электронном виде без сбора справок. Выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки. При назначении будет использоваться «комплексная оценка нуждаемости».
Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, в целом на пособие с 2023 года будет тратиться 1 трлн 691 млрд рублей.
Ранее в министерстве уточняли, что единое пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека. Его размер составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от нуждаемости семьи.