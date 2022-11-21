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    Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в России с 1 января 2023 года ежемесячного единого универсального пособия. Документ опубликован 21 ноября на портале правовой информации.

    Получить его смогут семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

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    Пособие будет назначаться на каждого ребенка, если в семье несколько детей. Выплаты будут рассчитываться исходя из комплексной оценки нуждаемости. Их размер составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Глава Минтруда РФ Антон Котяков говорил, что в среднем по стране размер выплат составит 13 900 рублей. Для оформления пособия достаточно будет подать заявление через Госуслуги.

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