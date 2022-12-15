Сотня разгневанных горожан. Как в Коломне кричали на Смольный из-за платной парковки

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев встретился с самыми заядлыми критиками платной парковки в Адмиралтейском районе. Вероятно, он хотел составить карту их автомобильных перемещений, но получил прямой контакт с жителями — так, как он обычно и выглядит.



Встреча прошла 14 декабря в школе на Пряжке. Высказаться против пришли около сотни человек, с собой они принесли плакаты. Напряжение, наверное, было бы ниже, если бы утром в день встречи не появилось сообщение на странице Александра Беглова, в котором он отмечал: в целом жители района «за» платную парковку, но просят их проконсультировать по поводу оформления парковочных разрешений. Такой вывод губернатор сделал после того, как прошла первая такая встреча — в администрации Адмиралтейского района. Её организовали за несколько часов днём ранее. Жители узнали о ней из сюжета телеканала «Санкт-Петербург», на видео 87-летняя пенсионерка рассказывала, что платная парковка — это наведение порядка на улицах города, которое имеет большое значение. «Поручение провести встречу возникло с утра. Поэтому встреча была организована экспресс. И были там не только сторонники, были люди, которые подвергали сомнению, просили, чтобы парковочные разрешения действовали на весь район», — сказал «Фонтанке» Енокаев.



Вторую встречу организовывали тоже в ускоренном порядке. Активисты начали писать жалобы, что им внимания не уделили, и тогда комитет по транспорту анонсировал новый разговор.



Платная парковка в Адмиралтейском районе начала работать 1 ноября. За полтора месяца тема стала горячей, а жители даже успели создать несколько инициативных протестных групп. Основные их претензии «Фонтанка» передавала, их обсуждали на рабочей группе в ЗакСе. Разрешения местных жителей на льготную парковку действуют только в пределах их муниципального округа — а ездить приходится и в соседние (рассматривается несколько вариантов решения этой проблемы). Жителям коммуналок сложно договориться с соседями для получения этих разрешений. Дворы запаркованы из-за желающих оставить свою машину в районе и не платить. Парковка по выходным должна быть бесплатной, а у соцучреждений — всегда льготной. На большинство пунктов у транспортного блока есть возражение, но ведь компромисс — это система взаимных уступок, правда?



Одна из инициативных групп, впрочем, принесла 14 декабря на встречу недвусмысленные листовки-наклейки «Адмиралтейский против платной парковки». Обсуждение началось остро, так что Енокаеву даже пришлось предупредить: если будет «колхоз», крики и лозунги, то ни к какому результату это не приведёт. «Мы тут собрались, чтобы администрация города могла понять, чем неудобна платная парковка. Давайте не переходить в режим «а давайте делать так или этак»», — увещевал глава комитета. Раззадоренные жители пытались в ответ кричать: «Мы за мораторий! Отмените платную парковку до окончания спецоперации!»



Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

Когда первые страсти поутихли, слово взяли уже профессиональные борцы. Среди них был помощник депутата Наталии Астаховой Алексей Соловейчик. «Инвалиды не могут припарковаться на специализированных местах и получают штрафы, собственники квартир находятся за границей и не могут выдать жителям разрешения. Разметка нанесена так, что парковочное пространство оказалось сужено», — перечислял он.



«Полностью согласен с предыдущим оратором», — продолжил Алексей Каменский, представившийся как житель и администратор группы «Парковка в Адмиралтейском районе». Он достал лист бумаги с написанным докладом, который, судя по всему, уже несколько раз зачитывал на разных совещаниях. Главный тезис: платная парковка не компенсируется введением нового общественного транспорта, да и в целом не актуальна для большинства улиц — район практически спальный. «Число машин каждый год снижается по официальным данным — парировал активист аргументы насчет необходимости снижать трафик в центре города. — Когда говорят, что нужно что-то делать с ростом машин, это напоминает религиозных сектантов, которые боятся конца света». Полностью зачитать доклад ему не дали, но он обещал опубликовать его в соцсетях. «Фонтанка» изучила его после встречи. В числе прочего там говорится, что разрабатывали проект платной парковки в Петербурге москвичи, которые, например, раскидали инвалидные парковки хаотично. Концепция, утверждает активист, сделана на основе опыта антироссийских компаний и «урбанистов», среди которых — правильно, иноагенты.



Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

После декларационных речей начали выступать жители. Александр Николаевич с Бронницкой улицы рассказал Валентину Енокаеву, что для того, чтобы приехать на набережную Пряжки, ему пришлось пройти 15 минут до автобусной остановки, а затем ещё 15 минут — от другой, на которую он прибыл. «А я шла пешком 50 минут», — вставила ещё одна жительница. В какой-то момент встреча переросла в жалобы на транспортную реформу. Жители Коломны говорили, как им не хватает маршрутки №1, которая петляла по улицам округа.



Мать двоих детей Рената жаловалась Енокаеву, что ей приходится кружить по району, пока один из детей не позвонит ей и не скажет, что закончил учиться — в школе после уроков его иногда задерживают. Чиновник на всякий случай попытался уточнить, сколько детям лет, на что услышал от всё ещё разъярённых жителей: «Да какая вам разница?».

Александр, мать которого живёт в Адмиралтейском районе, сам прописан на Васильевском острове. Заботясь о здоровье матери, он фактически живёт на два дома. «Я вот не могу себе позволить в двух местах жить. Предполагается, что вы в одном месте живёте», — отвечал на его претензию председатель комитета. Снова улюлюкание и смех поднялся в зале, когда жительница спросила Енокаева, где в районе ездят грузовые машины — ведь, в частности, c поправкой на них вводили платную парковку. «Большегрузные автомобили должны иметь возможность проехать. Они, например, улицы убирают», — был ответ. Реакция публики, которой до этого довелось пройтись до Пряжки по убранным улицам, понятна.



Другая женщина пожаловалась чиновнику, что работает торговым агентом и ездит на машине, которая оформлена в лизинг. Сама же она живёт в переулке Пирогова в коммунальной квартире и ей с мужем положено одно парковочное разрешение: «Чем хуже я, чем Мария Петровна, которая живёт напротив в обычной квартире? Им с мужем выдают два парковочных разрешения, а мне одно. Но ведь по Конституции мы все равны, вы мне ответьте? Я работу потеряла из-за этого». «Наверняка вы ничем не хуже. А с лизинга советую на другую форму покупки перейти», — уже устало отвечал Енокаев, который явно не рассчитывал обсуждать Конституцию.

Жители атаковали его вопросами, он пытался отвечать тем же: каждого жалобщика чиновник опрашивал, где и в каких местах он бывает чаще всего. По данным «Фонтанки», в этом изначально и была идея встречи, по крайней мере для комитета: понять, насколько обоснованы и чем вызваны протесты местных. Ведь в зависимости от маршрутов внутрирайонной миграции можно прикидывать масштаб послаблений. Из ответов было понятно, что жизнь «адмиралтейцев» протекает не просто в основном за пределами своего муниципального округа, но иногда даже и за пределами района. «Я тут посчитал, что в моём округе есть разве что КВД и психушка. Надеюсь, что ни туда и ни туда мне не нужно будет. При этом детская травма расположена вообще в Центральном районе», — рассказал житель улицы Декабристов.



Жаловались Енокаеву и представители малого бизнеса. На встречу пришла предпринимательница Ева, которая представилась владелицей благотворительного сэконд-хенда. «Мы помогаем и нашим ребятам на фронте, и беженцам, а за парковку в этом месяце я заплатила 18 тысяч рублей, и выручка у меня упала на 30 процентов. Любая разгрузка товара сейчас будет платной, и фактически это увеличивает цену услуги или товара», — произнесла речь Ева, сорвав аплодисменты. «Фонтанка» рассказывала, как служебные машины присоединились в Адмиралтейском районе к флешмобу со скрытыми номерами.

Несколько человек пожаловались на то, что получили штрафы в первые 15 минут парковки, хотя это время бесплатное. Ещё одна жительница сообщила, что получает штрафы, даже при оформленном парковочном разрешении (о таком «Фонтанка» писала тоже). Всех недовольных Енокаев призывал оспаривать наказания: «У нас есть единичные такие проблемы. Каждый случай мы рассматриваем индивидуально. Но ошибки бывают — например, цифровые. Был случай, когда в МФЦ неправильно оформили разрешение».



Возмущались на встрече положением дел родственники инвалидов: мало того, что по снегу катить коляски невозможно, так ещё и специальные парковочные места далеко от дома. Практика показывает, что даже эти места сейчас запросто могут оказаться площадкой для сугробов.



Спустя три часа Енокаев предложил остановиться и продолжить в другой раз. Пока чиновник выходил из здания, где проходила встреча, ему продолжали задавать вопросы. Истории сыпались, как из рога изобилия: у одной жительницы умер отец, который владел квартирой, у другой мобилизовали соседей-собственников и без их участия не оформить парковочное разрешение, у третьей сломалась машина и она получила штраф за стоянку.

Решение по итогам встречи так и не родилось, «Фонтанке» Енокаев пояснил, что продолжит встречаться с жителями. «Это зависит от многих факторов, — пояснил он возможную реакцию власти на претензии автовладельцев. — У нас в инструментарии и работа с границами муниципальных образований (видимо речь о возможном объединении «Сенного округа» и «Адмиралтейского округа» в одну парковочную зону — прим.ред.). Возможно, сделать как в Центральном районе — парковочное разрешение на весь район. Хотя это не самая лучшая практика — в Центральном районе сейчас из-за этого зимой парковка в два ряда. Может быть, найдём тарифные решения — предложим докупить зону за дополнительные деньги. Будем исходить из потребностей граждан».



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

