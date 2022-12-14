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    За уборкой куч снега с парковок для инвалидов будет лично следить глава петербургского комблага

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    В Смольном обратили внимание на многочисленные жалобы петербуржцев по поводу плохой уборки платных парковочных мест и дорог в центре города. Комитет по благоустройству поручил дорожному предприятию ГУДП «Центр» очистить парковки. Об этом 14 декабря «Фонтанке» сообщили в комблаге.

    «Кроме того, дорожникам поручено особое внимание обратить на уборку в зоне парковочных мест, предназначенных для инвалидов и не допускать на них формирование снежных куч. Этот вопрос председатель Комитета Василий Пониделко взял под личный контроль», — добавили в Смольном.

    А что касается парковок для инвалидов на Гороховой 64 и на Литейном проспекте 29, то ГУДП Центр обязался вычистить их уже завтра.

    Ранее «Фонтанка» писала о сугробах на парковках для инвалидов. Эти места дорожные службы решили использовать для складирования снега.

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