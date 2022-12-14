За уборкой куч снега с парковок для инвалидов будет лично следить глава петербургского комблага

В Смольном обратили внимание на многочисленные жалобы петербуржцев по поводу плохой уборки платных парковочных мест и дорог в центре города. Комитет по благоустройству поручил дорожному предприятию ГУДП «Центр» очистить парковки. Об этом 14 декабря «Фонтанке» сообщили в комблаге.

«Кроме того, дорожникам поручено особое внимание обратить на уборку в зоне парковочных мест, предназначенных для инвалидов и не допускать на них формирование снежных куч. Этот вопрос председатель Комитета Василий Пониделко взял под личный контроль», — добавили в Смольном.