Бесплатный Кафка на платной парковке. Как быть, если тебя проглядела система

Это история о том, что ты можешь обложиться документами, но выкрутасы системы не предугадаешь. Жительница Адмиралтейского района выбила себе вожделенное разрешение на парковку у дома, но все равно оказалась должна.



Своими приключениями с «Фонтанкой» поделилась Лидия, как и архивом переписки с ответственными ведомствами. Проживает она в Адмиралтейском районе, куда с 1 ноября заползла зона платной парковки. Встречала Лидия это событие во всеоружии — так, по крайней мере, она считала.



Напомним: после того как платная парковка накрыла собой весь Центральный район, экспансия продолжилась в Адмиралтейском. В этот раз все получилось более шумно: в новом районе сразу начала действовать разбивка по муниципальным округам, то есть разрешения местных жителей на почти бесплатную парковку — 1800 рублей в год — действуют только в пределах МО их проживания (в Центральном до конца года — по всему району). Это сразу вызвало протест со стороны местных, которые заодно подняли кучу сопутствующих вопросов: сложность оформления разрешений в коммуналках, сокращение числа машино-мест, запаркованные дворы, скрытые номера. Все попытались обсудить на рабочей группе в ЗакСе — причем без прессы, чтобы не мешала работать, а депутат Борис Вишневский направил запрос в комтранс с рядом предложений — от бесплатной парковки по выходным и льготной — у учреждений до расширения резидентской зоны на весь район. На все получил ответ в духе «у меня была тактика, и я ее придерживался», так что концептуально подход Смольного не изменится.



«Фонтанка» писала о нетривиальных вариантах, усложняющих получение резидентского разрешения на парковку. У Лидии тоже было непросто — она прописана в доме на канале Грибоедова, квартирой владеет ее родственник. Заявление о записи в реестр резидентов им удалось подать не с первого раза, а через «боль и мучения» — ну вот так петербурженка описала этот процесс в письме главе комтранса. Тем не менее 26 октября — за 5 дней до запуска платной зоны в Адмиралтейском районе — разрешение было получено.



Дальше интересно. Как рассказала Лидия, не сильно полагаясь на принцип добросовестности власти, она засомневалась, что официальной бумаги о разрешении, пусть даже ее подписал специалист Центра управления парковками, ей хватит. «На сайте платных парковок, в личном кабинете, а также в приложении никакой информации о наличии у меня такого разрешения не появилось, — сообщила она комитету в «День Х» 1 ноября. — Я звонила по телефону кол-центра, где мне в крайне неприятной манере не дали ровно никакой информации. Я звонила в МФЦ, но у них также нет никакой информации касательно того, что мне делать с этой бумагой, где должны, и должны ли вообще, отражаться эти данные… Я бы хотела получить письменное подтверждение, что предпринятых мною действий достаточно для того, чтобы безнаказанно парковаться рядом со своим домом».



«Буду благодарна за быстрый ответ и подробные разъяснения», — заканчивала она свое обращение через электронную приемную. Ну быстро — не быстро, 28 ноября ответ пришел: в отраслевой подсистеме «есть запись о действующем парковочном разрешении жителя № [такой-то] на транспортное средство KIA SOUL с государственным регистрационным номером [таким-то]. Срок действия парковочного разрешения № [такой-то] c 01.11.2022 по 31.11.2023. Вышеуказанное парковочное разрешение жителя парковочной зоны 7810 распространяет свое действие в границах муниципального округа "Коломна"».



Показалось, что утряслось. Может быть, Лидия даже упрекнула себя за отсутствие доверия к транспортным властям (но это не точно). А 2 декабря пришло извещении о штрафе в 3 тысячи: пресловутая KIA 6 ноября стояла часа три на Канонерской улице, совершая, что называется, административное правонарушение. Парковка на Канонерской (от Лермонтовского пр. за Английский пр.) входит в парковочную зону «Коломна», на ней, согласно официальным документам, 34 машино-места, 3 — для инвалидов.



Тут, конечно, стало не до смеха. Лидия решила опротестовать вынесение штрафа и написала еще одно послание в прежней риторической манере (там было про круги ада). Но дело не в стилистике. «Побросав все свои дела, я сломя голову побежала сегодня, 5.12.22, на Исполкомскую улицу, д. 16, литера А, дабы опротестовать это постановление, писала она впоследствии в новом обращении через электронную приемную. — С чувством выполненного долга опустив конверт в заветный ящик, я уже было подумала, что на этом недоразумение исчерпано, но тот час же была убеждена в обратном». Дело в том, что ровно в этот момент в личный кабинет на Госуслугах упал еще один штраф — за парковку в такое же время и по такому же адресу, но 7 ноября. Лидия поняла, что такие новости ей, похоже, светят ежедневно. «Есть ли какая-то возможность приостановить происходящий абсурд? — пишет она главе комтранса. — Прошу личной аудиенции для прояснения обстоятельств этих загадочных кафкианских происшествий в самое ближайшее время».

