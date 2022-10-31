Парковочные разрешения местных жителей в Адмиралтейском районе будут действовать только в границах МО. В Центральном тоже, но позже

Разрешения резидентов на льготную парковку в платной зоне Адмиралтейского района Петербурга будут работать только в границах конкретного муниципального округа. В Центральном еще два месяца будет действовать другой подход.



Информацию о том, что концепция меняется, «Фонтанке» подтвердили в комитете по транспорту 31 октября. Напомним, платная зона появится 1 ноября на 153 улицах Адмиралтейского района, сейчас она работает на всей территории Центрального. Местные жители могут получить льготное разрешение на парковку за 1 800 рублей в год (для нерезидентов цена — 100 рублей в час). На данный момент работает правило, по которому такое разрешение действует в пределах всего района.

