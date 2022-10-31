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    Парковочные разрешения местных жителей в Адмиралтейском районе будут действовать только в границах МО. В Центральном тоже, но позже

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    Разрешения резидентов на льготную парковку в платной зоне Адмиралтейского района Петербурга будут работать только в границах конкретного муниципального округа. В Центральном еще два месяца будет действовать другой подход.

    Информацию о том, что концепция меняется, «Фонтанке» подтвердили в комитете по транспорту 31 октября. Напомним, платная зона появится 1 ноября на 153 улицах Адмиралтейского района, сейчас она работает на всей территории Центрального. Местные жители могут получить льготное разрешение на парковку за 1 800 рублей в год (для нерезидентов цена — 100 рублей в час). На данный момент работает правило, по которому такое разрешение действует в пределах всего района.

    Но в Адмиралтейском же районе уже с 1 ноября действие разрешений ограничат территорией муниципального округа, в котором проживает человек. С 2023 года на эту систему перейдет и Центральный район.

    «Опыт работы платной парковки в Центральном районе показал, что из-за действия единой парковочной зоны в районе показатели эффективности снижаются, — пояснили «Фонтанке» в комтрансе. — Наибольшая концентрация межзонных передвижений резидентов отмечается у станций метрополитена, бизнес-центров, учебных учреждений. Зачастую речь идет о перемещении авто с придомовой или внутридомовых территорий на парковочные места платной зоны в тех случаях, когда необходимый объект расположен в зоне пешеходной доступности либо непродолжительной поездки на общественном транспорте».

    В комитете также напомнили, что время бесплатной парковки составляет 15 минут. «Этого достаточно, чтобы, к примеру, высадить/забрать ребенка из учебного заведения или объекта здравоохранения, сходить в магазин и т.д.», — подчеркнули там.

    На данный момент весь Центральный район входит в платную зону, с 1 ноября войдет и Адмиралтейский. В 2023 году предполагается распространить ее на Василеостровский и Петроградский районы. Час парковки для нерезидента стоит 100 рублей, если нет абонемента. Штраф за неоплату по истечении 15-минутного бесплатного периода — 3 тысячи рублей.

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