Парковочные разрешения в Петербурге снова раздвигают границы. В этот раз — в масштабах района

Комитет по транспорту 15 июня опубликовал проект постановления «О распространении действий парковочных разрешений жителей за пределами границ парковочных зон в Центральном районе Санкт-Петербурга». Судя по тексту, резидентов все же не предполагается запирать в пределах их муниципальных округов.
Речь идет о четырех зонах: «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ» Центрального района Санкт-Петербурга. Разрешение, выданное в каждом из них, должно действовать и в трех остальных. Вступить в силу постановление должно с 1 июля — именно тогда и будут запущены соответствующие новые парковочные зоны.
Это противоречит ранним заявлениям, что новые разрешения для местных жителей будут действовать только в рамках конкретного муниципального округа. Уже выданные, напомним, работают независимо от конкретного адреса платной парковки. О тревогах резидентов по поводу возможного ограничения читайте в материале «Фонтанки».