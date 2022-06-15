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    Парковочные разрешения в Петербурге снова раздвигают границы. В этот раз — в масштабах района

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    1 комментарий

    Комитет по транспорту 15 июня опубликовал проект постановления «О распространении действий парковочных разрешений жителей за пределами границ парковочных зон в Центральном районе Санкт-Петербурга». Судя по тексту, резидентов все же не предполагается запирать в пределах их муниципальных округов.

    Речь идет о четырех зонах: «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ» Центрального района Санкт-Петербурга. Разрешение, выданное в каждом из них, должно действовать и в трех остальных. Вступить в силу постановление должно с 1 июля — именно тогда и будут запущены соответствующие новые парковочные зоны.

    Это противоречит ранним заявлениям, что новые разрешения для местных жителей будут действовать только в рамках конкретного муниципального округа. Уже выданные, напомним, работают независимо от конкретного адреса платной парковки. О тревогах резидентов по поводу возможного ограничения читайте в материале «Фонтанки».

    Ранее Центр управления парковками уже делился своими планами на 2022 год: зона платной парковки вырастет на 56 улиц Центрального района с 1 июля, еще на столько же — с 1 сентября. В ноябре придет черед Адмиралтейского района, где охватят 153 улицы. К концу 2022 года общая емкость парковочного пространства Петербурга составит почти 28 тысяч машино-мест, наглядно — здесь. Затем в планах — Василеостровский и Петроградский районы, а также часть Калининского и Выборгского.

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    Комментарии (1)

    Иосиф Мангельтштерн
    Ну и хорошо. Как же я жду свой Адмиралтейский район
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