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    В Петербурге выбирают подход ко льготным разрешениям на парковку. Один из вариантов — «бонусный» округ

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    4 комментария

    Возможное объединение двух парковочных зон в платной зоне Адмиралтейского района может стать не последним и не самым радикальным изменением в подходе Смольного к льготным разрешениям. По данным «Фонтанки», рассматривается три варианта.

    Речь о коллизии, которая возникла по мере расширения платной парковочной зоны в Адмиралтейском районе с 1 ноября. Льготное разрешение местного жителя на парковку всего за 1 800 рублей в год распространяется в нем лишь на тот муниципальный округ, где человек проживает (в отличие от Центрального района, где до Нового года разрешение резидента действует во всех МО). Это вызвало протест со стороны местных жителей и стало самым обсуждаемым аспектом расширения платной парковки, даже на фоне сокращения числа машиномест и запаркованных дворов.

    По данным «Фонтанки», сейчас обсуждение возможного решения пришло к трем вариантам. Первый — тот, который с самого начала отстаивал комитет по транспорту: не отказываться от выбранной стратегии. Аргументы его сторонников состоят в том, что само по себе разрешение выдается местному жителю не для того, чтобы он по льготным условиям ездил по району, а чтобы он мог почти бесплатно разместить свой автомобиль у дома. Внутрирайонная миграция по универсальному разрешению означает, что при поездке в соседний округ человек выведет свою машину из двора или от дома и добавит ее в трафик вместо того, чтобы дойти пешком или доехать на общественном транспорте. А весь социальный смысл платной зоны именно в том, чтобы разгрузить трафик в центре города.

    Второй — полярный, распространить действие разрешений на весь район. Его сторонники отталкиваются от того, что вопрос разграничения по МО вызывает резонанс, жители пишут жалобы, обращаясь к губернатору и ответственным ведомствам. Опыт Центрального района показывает, что определенный эффект дает и платная зона с общим разрешением, пусть и не такой, на который рассчитывают при полноценном делении на округа.

    Третий вариант — промежуточный. Состоит он в том, чтобы человек, получая льготное разрешение в своем округе, мог добавить к нему еще один по своему выбору. В этом случае он будет отталкиваться от своих привычных потребностей, — например, во втором округе находится его поликлиника, школа ребенка, место привычного досуга.

    Решение, по данным «Фонтанки», ожидается в ближайшее время. При этом ни один из вариантов не противоречит идее объединить в одну парковочную зону два конкретных муниципальных округа в Адмиралтейском районе — «Сенной округ» и «Адмиралтейский округ». Об этом проекте стало известно накануне, решение по нему тоже еще не принято, но это в любом случае локальное решение, которое связано с тем, что названные округа имеют небольшую площадь и у их резидентов совсем немного места для маневра.

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    Комментарии 4

    26634436209 Дек 2022 в 13:23
    А ведь главная проблема не в границах зоны, а в том, что для получения льготы необходимо соблюсти два условия: прописка данной зоне и документально подтвержденное владение автомобилем. Огромное количество людей ездят на лизинговых машинах, взятых в долговременную аренду, служебных, по доверенности. Многие предприниматели покупают автомобили на свою фирму и т.д. Для них остается только покупка абонемента за космические деньги. На гоячей линии отвечают: "Прописывайтесь и покупайте машину на себя!" В европейских городах такая же система льготных разрешений, только никто не требует прописки и владения автомобилем. Есть лимит - 2 а/м на квартиру, вот все ограничения. У нас основная задача - оправдать (и оплатить) существование армии *** за данной схемой надзирающих.
    +0−1
    AKM09 Дек 2022 в 13:16
    Адмиралтейский район разный. В некоторых местах Адмиралтейского и Сенного округов, может быть, платная парковка и не помешала бы. Но в Коломне, где нет метро, она точно не нужна.
    +1−1
    Silver86709 Дек 2022 в 12:58
    Есть четвёртый вариант - отменить вообще эту платную парковку и оставить, как было.
    Я ни разу не помню, чтобы в Адмиралтейском районе не было бы места для парковки. Максимум, надо было сделать круг и пройти чуть подальше, если в нужном месте всё занято.
    +2−1
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