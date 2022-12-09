В Петербурге выбирают подход ко льготным разрешениям на парковку. Один из вариантов — «бонусный» округ

Возможное объединение двух парковочных зон в платной зоне Адмиралтейского района может стать не последним и не самым радикальным изменением в подходе Смольного к льготным разрешениям. По данным «Фонтанки», рассматривается три варианта.



Речь о коллизии, которая возникла по мере расширения платной парковочной зоны в Адмиралтейском районе с 1 ноября. Льготное разрешение местного жителя на парковку всего за 1 800 рублей в год распространяется в нем лишь на тот муниципальный округ, где человек проживает (в отличие от Центрального района, где до Нового года разрешение резидента действует во всех МО). Это вызвало протест со стороны местных жителей и стало самым обсуждаемым аспектом расширения платной парковки, даже на фоне сокращения числа машиномест и запаркованных дворов.



По данным «Фонтанки», сейчас обсуждение возможного решения пришло к трем вариантам. Первый — тот, который с самого начала отстаивал комитет по транспорту: не отказываться от выбранной стратегии. Аргументы его сторонников состоят в том, что само по себе разрешение выдается местному жителю не для того, чтобы он по льготным условиям ездил по району, а чтобы он мог почти бесплатно разместить свой автомобиль у дома. Внутрирайонная миграция по универсальному разрешению означает, что при поездке в соседний округ человек выведет свою машину из двора или от дома и добавит ее в трафик вместо того, чтобы дойти пешком или доехать на общественном транспорте. А весь социальный смысл платной зоны именно в том, чтобы разгрузить трафик в центре города.



Второй — полярный, распространить действие разрешений на весь район. Его сторонники отталкиваются от того, что вопрос разграничения по МО вызывает резонанс, жители пишут жалобы, обращаясь к губернатору и ответственным ведомствам. Опыт Центрального района показывает, что определенный эффект дает и платная зона с общим разрешением, пусть и не такой, на который рассчитывают при полноценном делении на округа.



Третий вариант — промежуточный. Состоит он в том, чтобы человек, получая льготное разрешение в своем округе, мог добавить к нему еще один по своему выбору. В этом случае он будет отталкиваться от своих привычных потребностей, — например, во втором округе находится его поликлиника, школа ребенка, место привычного досуга.



Решение, по данным «Фонтанки», ожидается в ближайшее время. При этом ни один из вариантов не противоречит идее объединить в одну парковочную зону два конкретных муниципальных округа в Адмиралтейском районе — «Сенной округ» и «Адмиралтейский округ». Об этом проекте стало известно накануне, решение по нему тоже еще не принято, но это в любом случае локальное решение, которое связано с тем, что названные округа имеют небольшую площадь и у их резидентов совсем немного места для маневра.

