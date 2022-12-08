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    В Петербурге могут объединить два муниципальных округа Адмиралтейского района в одну парковочную зону

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    4 комментария

    Правительство Петербурга рассматривает объединение двух парковочных зон Адмиралтейского района. В этом случае в них будет действовать общее разрешение местного жителя на льготную парковку.

    По данным «Фонтанки», речь идет о проекте постановления, который несколько меняет адресный перечень платных парковок. Согласно документу, в одну парковочную зону № 1 объединяются МО «Адмиралтейский округ» и МО «Сенной округ». Сейчас они значатся как отдельные зоны с 49 и 30 адресами соответственно. Стоит подчеркнуть, что пока проект не утвержден. Если его примут, то разрешение на льготную парковку для жителя любого из этих округов будет действовать на территории обоих. По данным «Фонтанки», именно эти округа попали в проект по той причине, что они очень небольшие, а это сильно ограничивает пространство для маневра резидентов.

    Разбивка по муниципальным округам — самая скандальная часть расширения платной зоны. В Центральном районе разрешение местного жителя на почти бесплатную парковку (1 800 рублей в год) действует пока еще на территории всего района, а в Адмиралтейском, где зона заработала с 1 ноября, его действие ограничили МО, где проживает человек. Местные жители выступают против такого деления, утверждая, что оно ограничивает их возможность парковаться у своих поликлиник, школ, куда ходят их дети, привычных магазинов. Комтранс, в свою очередь, отвечает, что внутрирайонная миграция снижает социальный эффект от введения платной зоны, а именно — ограничение автомобильного трафика. Кроме того, 15 бесплатных минут, по мнению чиновников, достаточно, чтобы завести ребенка в школу или забежать в магазин.

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    Комментарии 4

    Filippspb08 Дек 2022 в 20:03
    А почему МО Коломна туда не присоединить??
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