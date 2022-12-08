В Петербурге могут объединить два муниципальных округа Адмиралтейского района в одну парковочную зону

Правительство Петербурга рассматривает объединение двух парковочных зон Адмиралтейского района. В этом случае в них будет действовать общее разрешение местного жителя на льготную парковку.



По данным «Фонтанки», речь идет о проекте постановления, который несколько меняет адресный перечень платных парковок. Согласно документу, в одну парковочную зону № 1 объединяются МО «Адмиралтейский округ» и МО «Сенной округ». Сейчас они значатся как отдельные зоны с 49 и 30 адресами соответственно. Стоит подчеркнуть, что пока проект не утвержден. Если его примут, то разрешение на льготную парковку для жителя любого из этих округов будет действовать на территории обоих. По данным «Фонтанки», именно эти округа попали в проект по той причине, что они очень небольшие, а это сильно ограничивает пространство для маневра резидентов.

