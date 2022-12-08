В Петербурге могут объединить два муниципальных округа Адмиралтейского района в одну парковочную зону

Правительство Петербурга рассматривает объединение двух парковочных зон Адмиралтейского района. В этом случае в них будет действовать общее разрешение местного жителя на льготную парковку.
По данным «Фонтанки», речь идет о проекте постановления, который несколько меняет адресный перечень платных парковок. Согласно документу, в одну парковочную зону
Разбивка по муниципальным округам — самая скандальная часть расширения платной зоны. В Центральном районе разрешение местного жителя на почти бесплатную парковку (