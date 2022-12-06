Краны и кофейни прячут номера. На платной парковке в Адмиралтейском районе все стабильно

Читатели «Фонтанки» продолжают присылать фотографии автомобилей, чьи владельцы не хотят менять своих привычек из-за попадания в зону платной парковки. Рассказы Смольного про казанские блокираторы и московский антитеррор их пугают меньше, чем тариф в 100 рублей за час.
На этот раз в объективе — служебные машины. В частности, в кадр попали кран, эвакуатор и грузовик, у которых по стечению обстоятельств не прочесть номера, все время что-то мешает.
Отдельно можно отметить мобильную кофейню, которая стоит у Новой Голландии.
В Адмиралтейском районе платная парковка заработала с 1 ноября, но подборку нечитаемых номеров «Фонтанка» публиковала не только по нему. У центра управления парковками нет полномочий даже отклеить осенний листик от номера или сбить налипший снег. В недавнем телеэфире зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков говорил о том, что существует три подхода к проблеме. Первый — внесение изменений в законодательство, которые бы позволяли привлекать к ответственности автовладельцев со скрытыми номерами. Второй — установка блокираторов на колесах таких машин, такой опыт есть в Казани. Третий — эвакуация машин по решению антитеррористической комиссии, так как каждый неопознанный автомобиль может быть потенциальной угрозой, это московский путь. Однако когда Петербург пойдет по какому-либо из этих путей, неизвестно. О том, с какими еще проблемами в связи с введением платной парковки столкнулись жители Адмиралтейского района и не только, читайте в материале «Фонтанки».