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    Краны и кофейни прячут номера. На платной парковке в Адмиралтейском районе все стабильно

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    26 комментариев

    Читатели «Фонтанки» продолжают присылать фотографии автомобилей, чьи владельцы не хотят менять своих привычек из-за попадания в зону платной парковки. Рассказы Смольного про казанские блокираторы и московский антитеррор их пугают меньше, чем тариф в 100 рублей за час.

    На этот раз в объективе — служебные машины. В частности, в кадр попали кран, эвакуатор и грузовик, у которых по стечению обстоятельств не прочесть номера, все время что-то мешает.

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    Отдельно можно отметить мобильную кофейню, которая стоит у Новой Голландии.

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    В Адмиралтейском районе платная парковка заработала с 1 ноября, но подборку нечитаемых номеров «Фонтанка» публиковала не только по нему. У центра управления парковками нет полномочий даже отклеить осенний листик от номера или сбить налипший снег. В недавнем телеэфире зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков говорил о том, что существует три подхода к проблеме. Первый — внесение изменений в законодательство, которые бы позволяли привлекать к ответственности автовладельцев со скрытыми номерами. Второй — установка блокираторов на колесах таких машин, такой опыт есть в Казани. Третий — эвакуация машин по решению антитеррористической комиссии, так как каждый неопознанный автомобиль может быть потенциальной угрозой, это московский путь. Однако когда Петербург пойдет по какому-либо из этих путей, неизвестно. О том, с какими еще проблемами в связи с введением платной парковки столкнулись жители Адмиралтейского района и не только, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 26

    26278899106 Дек 2022 в 13:35
    100 рублей это много!!!
    +0−1
    VKuser1096941606 Дек 2022 в 12:55
    Эстония ,Таллин - парвовка центре города на муниципальной земле - 1,5 евро в час. Парковка в Будапеште на муниципальной земле - 1 евро в час. По ЗП средние писать не буду. С остальным согласен, эвакуатор и в беня с оплатой всех расходов.Задрали уже хитровывернутые. На мойке у комитета по строительству каждый день на работу приезжает на субару и номера снимает.
    +7−1
    Питербуржец с корнями06 Дек 2022 в 12:54
    Запретить въезд в центр. Есть же метро!
    +0−6
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