Краны и кофейни прячут номера. На платной парковке в Адмиралтейском районе все стабильно

Читатели «Фонтанки» продолжают присылать фотографии автомобилей, чьи владельцы не хотят менять своих привычек из-за попадания в зону платной парковки. Рассказы Смольного про казанские блокираторы и московский антитеррор их пугают меньше, чем тариф в 100 рублей за час.



На этот раз в объективе — служебные машины. В частности, в кадр попали кран, эвакуатор и грузовик, у которых по стечению обстоятельств не прочесть номера, все время что-то мешает.

