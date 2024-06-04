Для ВСМ в Петербурге могут построить две дополнительные остановки

В рамках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Петербурге предлагается в перспективе построить два дополнительных остановочных пункта:
В настоящее время ОАО «РЖД» заканчивает разработку проекта планировки территории на подключение ВСМ к железнодорожным путям Московского вокзала. После разработки проекта, согласования его со Смольным и получения положительного заключения госэкспертизы начнётся создание терминала и всей инфраструктуры ВСМ в черте города. Кроме терминала, планируется строительство депо на технической станции Обухово-2 и транспортно-пересадочного узла Обухово (Южный).
Концессионное соглашение на строительство ВСМ сейчас проходит последние согласования.
ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом — пилотный проект высокоскоростной электрифицированной двухпутной железнодорожной линии для эксплуатации поездов со скоростями