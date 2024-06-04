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    Для ВСМ в Петербурге могут построить две дополнительные остановки

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    В рамках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Петербурге предлагается в перспективе построить два дополнительных остановочных пункта: 4-й километр во Фрунзенском районе и Кампус в Пушкинском районе. Этот вопрос будет решаться ОАО «РЖД» в рамках проектирования. Об этом в преддверии ПМЭФ губернатор города Александр Беглов рассказал в интервью РИА Новости, фрагменты которого агентство публикует 4 июня.

    В настоящее время ОАО «РЖД» заканчивает разработку проекта планировки территории на подключение ВСМ к железнодорожным путям Московского вокзала. После разработки проекта, согласования его со Смольным и получения положительного заключения госэкспертизы начнётся создание терминала и всей инфраструктуры ВСМ в черте города. Кроме терминала, планируется строительство депо на технической станции Обухово-2 и транспортно-пересадочного узла Обухово (Южный).

    Концессионное соглашение на строительство ВСМ сейчас проходит последние согласования.

    ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом — пилотный проект высокоскоростной электрифицированной двухпутной железнодорожной линии для эксплуатации поездов со скоростями 200–400 км/ч. Время в пути между столицами составит 2 часа 15 минут. Сейчас магистраль спроектирована более чем на 60%, в апреле РЖД подтвердили список станций и показали карту будущей железной дороги с остановками. Городские участки будут строиться в рамках инвестиционной программы РЖД, а основная часть магистрали — по концессии, соглашение должно быть заключено до 15 апреля. Стоимость проекта превысит 2 трлн рублей. Запустить ВСМ планируют в 2028 году. Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

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