Для ВСМ в Петербурге могут построить две дополнительные остановки

В рамках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Петербурге предлагается в перспективе построить два дополнительных остановочных пункта: 4-й километр во Фрунзенском районе и Кампус в Пушкинском районе. Этот вопрос будет решаться ОАО «РЖД» в рамках проектирования. Об этом в преддверии ПМЭФ губернатор города Александр Беглов рассказал в интервью РИА Новости, фрагменты которого агентство публикует 4 июня.



В настоящее время ОАО «РЖД» заканчивает разработку проекта планировки территории на подключение ВСМ к железнодорожным путям Московского вокзала. После разработки проекта, согласования его со Смольным и получения положительного заключения госэкспертизы начнётся создание терминала и всей инфраструктуры ВСМ в черте города. Кроме терминала, планируется строительство депо на технической станции Обухово-2 и транспортно-пересадочного узла Обухово (Южный).

