ВСМ Москва — Петербург запроектирована на 60%. Посмотрите на карту

«Общее время в пути — 2 часа 15 минут. Из Москвы до Твери можно будет доехать за 39 минут, путешествие из столицы до Валдая займёт 1 час 15 минут, до Великого Новгорода — 1 час 41 минуту», — пишут РЖД.



Предполагается, что в часы пик интервал движения составит до 10 минут, скорость поезда на территории Петербурга и Москвы — до 200 км в час, а между городами — до 400.



«Фонтанка» рассказывала, что городские участки будут строиться в рамках инвестиционной программы РЖД, а основная часть магистрали — по концессии, соглашение должно быть заключено до 15 апреля. Стоимость проекта превысит 2 трлн рублей, ряд поручений по этому поводу президент дал на прошлой неделе. Запустить ВСМ планируют в 2028 году. Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».