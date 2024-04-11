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    ВСМ Москва — Петербург запроектирована на 60%. Посмотрите на карту

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    13 комментариев

    Высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург спроектирована на 60%. РЖД подтвердили список станций и показали карту будущей железной дороги с остановками.

    Как говорится в телеграм-канале предприятия 11 апреля, «на маршруте протяжённостью 679 км поезда в зависимости от расписания смогут делать 16 остановок».


    В Петербурге, помимо терминала отправления и прибытия у Московского вокзала, запланирована остановка Обухово-2, в Ленинградской области — Жаровская. В Новгородской — Тигода, сам Великий Новгород и Валдай. Четыре станции будет в Тверской области: Выползово, Садва, Логовежь и Новая Тверь. Далее — Высоково, Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Москва.

    «Общее время в пути — 2 часа 15 минут. Из Москвы до Твери можно будет доехать за 39 минут, путешествие из столицы до Валдая займёт 1 час 15 минут, до Великого Новгорода — 1 час 41 минуту», — пишут РЖД.

    Предполагается, что в часы пик интервал движения составит до 10 минут, скорость поезда на территории Петербурга и Москвы — до 200 км в час, а между городами — до 400.

    «Фонтанка» рассказывала, что городские участки будут строиться в рамках инвестиционной программы РЖД, а основная часть магистрали — по концессии, соглашение должно быть заключено до 15 апреля. Стоимость проекта превысит 2 трлн рублей, ряд поручений по этому поводу президент дал на прошлой неделе. Запустить ВСМ планируют в 2028 году. Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

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    Комментарии 13

    25267490111 Апр 2024 в 17:43
    Цифру можно смело умножать на 3!
    +1−0
    VVM196211 Апр 2024 в 17:38
    весь этот проект напоминает монолог Остапа Бендера на шахматном турнире Васюках.
    +8−0
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