ВСМ Москва — Петербург запроектирована на 60%. Посмотрите на карту

Высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург спроектирована на 60%. РЖД подтвердили список станций и показали карту будущей железной дороги с остановками.
Как говорится в телеграм-канале предприятия 11 апреля, «на маршруте протяжённостью 679 км поезда в зависимости от расписания смогут делать 16 остановок».
В Петербурге, помимо терминала отправления и прибытия у Московского вокзала, запланирована остановка Обухово-2, в Ленинградской области — Жаровская. В Новгородской — Тигода, сам Великий Новгород и Валдай. Четыре станции будет в Тверской области: Выползово, Садва, Логовежь и Новая Тверь. Далее — Высоково, Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Москва.
«Общее время в пути — 2 часа 15 минут. Из Москвы до Твери можно будет доехать за 39 минут, путешествие из столицы до Валдая займёт 1 час 15 минут, до Великого Новгорода — 1 час 41 минуту», — пишут РЖД.
Предполагается, что в часы пик интервал движения составит до 10 минут, скорость поезда на территории Петербурга и Москвы — до 200 км в час, а между городами — до 400.
«Фонтанка» рассказывала, что городские участки будут строиться в рамках инвестиционной программы РЖД, а основная часть магистрали — по концессии, соглашение должно быть заключено до 15 апреля. Стоимость проекта превысит 2 трлн рублей, ряд поручений по этому поводу президент дал на прошлой неделе. Запустить ВСМ планируют в 2028 году. Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».