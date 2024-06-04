На глазах у матери. После ДТП на севере Петербурга мальчика поместили в реанимацию

Маленький ребёнок серьёзно пострадал минувшим вечером в ДТП в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает 4 июня пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

По предварительным данным, 3 июня в 20:29 на Малой Десятинной улице, 38, в районе Шувалово — Озерков «Хёндэ Солярис» сбил 5-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть. Ребёнок находился на улице вместе с 36-летней матерью. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель «Хёндэ», 31-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, был доставлен в полицию для разбирательства.

