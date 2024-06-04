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    На глазах у матери. После ДТП на севере Петербурга мальчика поместили в реанимацию

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    Маленький ребёнок серьёзно пострадал минувшим вечером в ДТП в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает 4 июня пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

    По предварительным данным, 3 июня в 20:29 на Малой Десятинной улице, 38, в районе Шувалово — Озерков «Хёндэ Солярис» сбил 5-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть. Ребёнок находился на улице вместе с 36-летней матерью. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель «Хёндэ», 31-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, был доставлен в полицию для разбирательства.

    По данным «Фонтанки», у мальчика автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головного мозга, легкого, лица и конечностей, перелом подвздошной кости и другие травмы. Он в реанимации.

    Водитель, по информации «Фонтанки», гражданин Узбекистана, в 2023–2024 годах к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В отношении него составлен протокол за нарушение правил въезда и пребывания в РФ (у него нет регистрации).

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