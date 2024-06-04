На глазах у матери. После ДТП на севере Петербурга мальчика поместили в реанимацию

Маленький ребёнок серьёзно пострадал минувшим вечером в ДТП в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает
По предварительным данным, 3 июня в 20:29 на Малой Десятинной улице, 38, в районе Шувалово — Озерков «Хёндэ Солярис» сбил
По данным «Фонтанки», у мальчика автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головного мозга, легкого, лица и конечностей, перелом подвздошной кости и другие травмы. Он в реанимации.
Водитель, по информации «Фонтанки», гражданин Узбекистана, в 2023–2024 годах к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В отношении него составлен протокол за нарушение правил въезда и пребывания в РФ (у него нет регистрации).