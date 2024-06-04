RT: у поджигателя храма в Тюмени подозревают обострение психического расстройства

У 43-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге храма Святого Дмитрия Донского, подозревают обострение психического расстройства. Об этом 4 июня пишет RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Уточняется, что допросить задержанного пока не получается из-за его состояния — решается вопрос об отправке мужчины на лечение или в СИЗО. «Поджигатель считает, что все религии и конфессии делают что-то не то и именно из-за них все проблемы в мире», — утверждает собеседник издания.
Накануне неизвестный забросал «коктейлями Молотова» храм в Тюмени. После поджога мужчина скрылся в неизвестном направлении на велосипеде. Следователи установили личность подозреваемого. Возбуждено два уголовных дела, предусмотренных