Смольный подтвердил расширение границ льготных парковочных разрешений. Они будут действовать в границах района проживания

Начиная с 1 января 2023 года парковочные разрешения жителей Петербурга в зоне платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах города будут действовать в границах районов проживания автовладельцев. Эту информацию вечером 21 декабря официально подтвердили в Смольном.



Ранее в комитете по транспорту определили, что наибольшее количество поездок в зоне платной парковки связаны с посещением гражданами объектов социальной инфраструктуры. Как правило, они находятся на территории различных муниципальных округов в границах района, признали в городской администрации. В связи с этим границы льготных парковочных разрешений решено было расширить, уточнили в Смольном.

