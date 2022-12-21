    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -1

    2 м/с, южн

    751мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.53eur75.09
    ТЕМА ДНЯ

    Смольный объяснил, почему Петербург — это каток

    Смольный подтвердил расширение границ льготных парковочных разрешений. Они будут действовать в границах района проживания

    3826
    2 комментария

    Начиная с 1 января 2023 года парковочные разрешения жителей Петербурга в зоне платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах города будут действовать в границах районов проживания автовладельцев. Эту информацию вечером 21 декабря официально подтвердили в Смольном.

    Ранее в комитете по транспорту определили, что наибольшее количество поездок в зоне платной парковки связаны с посещением гражданами объектов социальной инфраструктуры. Как правило, они находятся на территории различных муниципальных округов в границах района, признали в городской администрации. В связи с этим границы льготных парковочных разрешений решено было расширить, уточнили в Смольном.

    «Фонтанка» писала о принципиальном решении по вопросу льготных разрешений на платную парковку, принятом петербургским правительством 21 декабря. Пока инфраструктура расширяется, они будут действовать в границах района. При этом мера эта временная.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close