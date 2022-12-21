Смольный подтвердил расширение границ льготных парковочных разрешений. Они будут действовать в границах района проживания

Начиная с 1 января 2023 года парковочные разрешения жителей Петербурга в зоне платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах города будут действовать в границах районов проживания автовладельцев. Эту информацию вечером 21 декабря официально подтвердили в Смольном.
Ранее в комитете по транспорту определили, что наибольшее количество поездок в зоне платной парковки связаны с посещением гражданами объектов социальной инфраструктуры. Как правило, они находятся на территории различных муниципальных округов в границах района, признали в городской администрации. В связи с этим границы льготных парковочных разрешений решено было расширить, уточнили в Смольном.
«Фонтанка» писала о принципиальном решении по вопросу льготных разрешений на платную парковку, принятом петербургским правительством 21 декабря. Пока инфраструктура расширяется, они будут действовать в границах района. При этом мера эта временная.