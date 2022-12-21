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    Улицы Петербурга превратились в каток

    Смольный решил расширить границы льготных парковочных разрешений. Мера временная

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    Принципиальное решение по вопросу льготных разрешений на платную парковку принято петербургским правительством. Пока инфраструктура расширяется, они будут действовать в границах района.

    По данным «Фонтанки», решено, что в Адмиралтейском районе границы парковочных разрешений местных жителей начнут действовать на весь район с Нового года. Сейчас они работают только в пределах муниципального округа проживания человека. В Центральном районе и сейчас действует схема с общим разрешением на весь район; предполагалось, что с 1 января там также введут деление по муниципалитетам, но теперь этого не произойдет.

    При этом собеседники «Фонтанки» утверждают, что такое компромиссное решение выбрано на время создания и расширения самой инфраструктуры платной парковки.

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