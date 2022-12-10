Беглов прокомментировал жалобы жителей Адмиралтейского района на льготные парковочные разрешения

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что знает о претензиях жителей Адмиралтейского района, которым не нравится деление их льготных разрешений на парковку по муниципальным округам. Он обещает решение, но какое — не говорит.

Вопрос подняли 10 декабря в ходе «Прямой линии» на телеканале «Санкт-Петербург». Губернатор согласился с тем, что горожанам надо дать возможность пользоваться социальными услугами в своем районе, а соответствующие учреждения могут находиться в другом муниципальном округе. Какое конкретно решение примет администрация, он, впрочем, не сказал.