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    Беглов прокомментировал жалобы жителей Адмиралтейского района на льготные парковочные разрешения

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    7 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что знает о претензиях жителей Адмиралтейского района, которым не нравится деление их льготных разрешений на парковку по муниципальным округам. Он обещает решение, но какое — не говорит.

    Вопрос подняли 10 декабря в ходе «Прямой линии» на телеканале «Санкт-Петербург». Губернатор согласился с тем, что горожанам надо дать возможность пользоваться социальными услугами в своем районе, а соответствующие учреждения могут находиться в другом муниципальном округе. Какое конкретно решение примет администрация, он, впрочем, не сказал.

    «Фонтанка» писала, какие варианты рассматривают в Смольном. Один из них — позволить жителям получать разрешение на свой муниципальный округ и еще на один по своему выбору. Подробнее об этом читайте здесь.

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    Комментарии 7

    alexpv10 Дек 2022 в 15:49
    Что вообще опять за бред с этими льготами. Почему некая условная богатая бабушка у которой булочная находится в другом муниципальном округе должна иметь привилегию не платить за парковку, чтобы ездить за хлебом на машине, а артисты Мариинского театра или Консерватории приезжающие на работу со всего города и пригородов должны оплачивать парковку по полному тарифу.
    +0−0
    26643642010 Дек 2022 в 15:32
    Почему не сделали льготы для электромобилей и гибридов? Обещали же... Борются же экологию...
    +0−1
    patriot2014.vy10 Дек 2022 в 15:25
    Если Беглов пообещал, то сделает непременно. Осталось дождаться, что онсделает.
    +0−0
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