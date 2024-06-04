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    Двухлетняя девочка умерла в Ленобласти, пока родители пытались доставить её в больницу

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    В Кировском районе Ленобласти скончался ребёнок. Скорая помощь приехала в село Шум, но не успела ничего сделать. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 июня.

    Трагедия произошла накануне вечером. У ребёнка, воспитывающегося в полной семье, подскочила температура. Родители попытались самостоятельно доставить дочь в больницу, но по дороге малышка умерла. Прибывшие медики констатировали смерть.

    На место происшествия приезжала следственно-оперативная группа, тело девочки доставили в морг для установления причины смерти.

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