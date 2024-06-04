РИА: ЧОП «Крокус профи» лишилось лицензии спустя месяц после теракта

Частное охранное предприятие «Крокус профи» лишилось лицензии спустя месяц после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает 4 июня РИА Новости.



По данным агентства, в 2019 году лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении ЧОП «Крокус профи» лицензии и продлении срока ее действия. Последние сведения о предоставлении лицензии ЧОПу были представлены фискальным органам 10 марта 2023 года . А 24 и 25 апреля 2024 года налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии лицензирующим органом. Сейчас, по информации системы «БИР-Аналитик», у ЧОП нет лицензий. Кроме того, сотрудники «Крокус Сити Молла» не смогли пояснить журналистам, есть ли у ЧОП офис. При этом в «Крокусе» продолжают работать охранники, но неизвестно, сотрудниками какой компании они являются — на этот вопрос в пресс-службе Crocus Croup РИА Новости не ответили.

