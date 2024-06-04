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    Теракт в «Крокус Холле»

    РИА: ЧОП «Крокус профи» лишилось лицензии спустя месяц после теракта

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    2 комментария

    Частное охранное предприятие «Крокус профи» лишилось лицензии спустя месяц после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает 4 июня РИА Новости.

    По данным агентства, в 2019 году лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении ЧОП «Крокус профи» лицензии и продлении срока ее действия. Последние сведения о предоставлении лицензии ЧОПу были представлены фискальным органам 10 марта 2023 года. А 24 и 25 апреля 2024 года налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии лицензирующим органом. Сейчас, по информации системы «БИР-Аналитик», у ЧОП нет лицензий. Кроме того, сотрудники «Крокус Сити Молла» не смогли пояснить журналистам, есть ли у ЧОП офис. При этом в «Крокусе» продолжают работать охранники, но неизвестно, сотрудниками какой компании они являются — на этот вопрос в пресс-службе Crocus Croup РИА Новости не ответили.

    Теракт в произошел 22 марта. Через несколько дней сын владельца Crocus Croup, президент Agalarov Development Эмин Агаларов предположил, что никакая служба безопасности не могла бы противостоять вооруженным террористам, и необходимо пересмотреть законодательство в части работы охраны.

    Вечером 22 марта вооруженные мужчины ворвались в здание «Крокуса» и начали расстреливать людей, пришедших на концерт группы «Пикник». Погибли больше 140 человек, пострадали свыше 550. Более 1700 человек были признаны потерпевшими. 1 июня стало известно, что двух сотрудников концертного зала следствие обвинило в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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    Комментарии 2

    28239086004 Июн 2024 в 08:44
    позор
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