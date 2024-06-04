РИА: ЧОП «Крокус профи» лишилось лицензии спустя месяц после теракта

Частное охранное предприятие «Крокус профи» лишилось лицензии спустя месяц после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает 4 июня РИА Новости.
По данным агентства, в 2019 году лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении ЧОП «Крокус профи» лицензии и продлении срока ее действия. Последние сведения о предоставлении лицензии ЧОПу были представлены фискальным органам
Теракт в произошел 22 марта. Через несколько дней сын владельца Crocus Croup, президент Agalarov Development Эмин Агаларов предположил, что никакая служба безопасности не могла бы противостоять вооруженным террористам, и необходимо пересмотреть законодательство в части работы охраны.
Вечером 22 марта вооруженные мужчины ворвались в здание «Крокуса» и начали расстреливать людей, пришедших на концерт группы «Пикник». Погибли больше 140 человек, пострадали свыше 550. Более 1700 человек были признаны потерпевшими.