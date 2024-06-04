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    Заместителю министра обороны Иванову после приговора могут вернуть арестованное имущество

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    Арестованное имущество заместителя министра обороны Тимура Иванова могут ему вернуть после того, как приговор будет вынесен и вступит в законную силу. Об этом адвокат Эдуард Исецкий рассказал ТАСС в интервью, опубликованном 4 июня.

    «Снятие ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу возможно в двух случаях», — пояснил Исецкий.

    Во-первых, при вынесении приговора, если суд отдельно указывает это в тексте приговора. Во-вторых, доказав, что обвиняемый не сопричастен к арестованному имуществу.

    По делу могут арестовать и имущество третьих лиц, например родственников обвиняемого.

    «В случае с третьими лицами суд обязуется продлевать арест имущества каждые три месяца, снять данный арест можно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу этих людей», — рассказал адвокат.

    Пока имущество находится под арестом, обвиняемый не может продать или подарить его, напомнил Исецкий.

    Тимур Иванов был назначен замминистра обороны в 2016 году, курировал военно-строительный комплекс. Он был задержан 23 апреля, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В мае его временно отстранили от должности. В семье Иванова на момент его вступления в должность замминистра обороны в 2016 году, по данным РИА Новости, было девять транспортных средств, к 2019 году их стало двенадцать. Как минимум одно сейчас выставлено на торги.

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