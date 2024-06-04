Заместителю министра обороны Иванову после приговора могут вернуть арестованное имущество

Арестованное имущество заместителя министра обороны Тимура Иванова могут ему вернуть после того, как приговор будет вынесен и вступит в законную силу. Об этом адвокат Эдуард Исецкий рассказал ТАСС в интервью, опубликованном 4 июня.



«Снятие ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу возможно в двух случаях», — пояснил Исецкий.



Во-первых, при вынесении приговора, если суд отдельно указывает это в тексте приговора. Во-вторых, доказав, что обвиняемый не сопричастен к арестованному имуществу.



По делу могут арестовать и имущество третьих лиц, например родственников обвиняемого.

