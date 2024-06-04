Двухмесячный младенец пострадал в ДТП на КАД из-за чрезмерной близости

Один человек — маленький ребенок — пострадал в ДТП с тремя автомобилями на КАД в Красногвардейском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 4 июня.



ДТП произошло 3 июня около 11:40 на 35-м километре внешнего кольца, после развязки с Шафировским проспектом. По предварительной версии, 46-летний петербуржец на «Луидоре» неправильно выбрал дистанцию и догнал «Рено Сандеро» под управлением 30-летней женщины из Всеволожска. От удара «Рено» отбросило в «Хёндэ Солярис», которым управлял 26-летний житель Мурино. Различные травмы получила маленькая девочка из «Рено» — ей в конце мая исполнилось два месяца. В состоянии средней степени тяжести ее доставили в детскую больницу имени Раухфуса.

