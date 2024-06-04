Петербург — в тылу циклона

В Петербурге по-прежнему очень тепло, только небо закрыли облака. Главный вопрос — будет ли сегодня дождь.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 июня в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Днем 22–24 градуса.

