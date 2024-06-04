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    Петербург — в тылу циклона

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге по-прежнему очень тепло, только небо закрыли облака. Главный вопрос — будет ли сегодня дождь.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 июня в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Днем 22–24 градуса.

    Как сообщает центр «ФОБОС», сегодня регион окажется под влиянием тыловой части циклонического вихря, уходящего на восток. Он обеспечит облачную с прояснениями погода, кратковременные дожди, по области местами грозы и град. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

    Завтра, 5 июня, переменная облачность, без существенных осадков, 24–26 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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