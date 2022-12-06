    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, сильный снег

    Ощущается как -10

    2 м/с, южн

    763мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.18eur65.52

    Стало известно, на сколько вырастет прожиточный минимум в Петербурге в 2023 году

    3284
    14 комментариев

    Смольный намерен увеличить прожиточный минимум в Петербурге примерно на 600 рублей в расчете на душу населения. Проект постановления опубликован 6 декабря.

    Как говорится в документе, величина прожиточного минимума в 2023 году составит 15 094 руб. на душу населения (сейчас 14 476 руб.). Для трудоспособного населения показатель составит 16 452 руб. (сейчас 15 779 руб.), для пенсионеров — 12 981 руб. (сейчас 12 450 руб.), для детей — 14 641 руб. (сейчас 14 042 руб.).

    Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал закон об установлении федерального размера прожиточного минимума на 2023 год: он составит 14 375 руб.

    Исходя из величины регионального прожиточного минимума устанавливается нуждаемость человека в различных пособиях, например в едином пособии на детей для беременных женщин. Подробнее о нем читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    Анвит06 Дек 2022 в 14:03
    Если бы эти чиновники жили бы ТОЛЬКО на эти 15 тысяч, я был бы просто счастлив !!!
    +0−0
    Warum06 Дек 2022 в 13:45
    Предлагаю депутатам три месяца жить только на прожиточный минимум. Дорогие мои, Вы знатно офигеете от новых ощущений и эмоций.
    +4−0
    MinimumLaw06 Дек 2022 в 13:30
    А цену месячного абонемента на парковку он так и не достигнет.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close