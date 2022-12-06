Стало известно, на сколько вырастет прожиточный минимум в Петербурге в 2023 году

Смольный намерен увеличить прожиточный минимум в Петербурге примерно на 600 рублей в расчете на душу населения. Проект постановления опубликован 6 декабря.



Как говорится в документе, величина прожиточного минимума в 2023 году составит 15 094 руб . на душу населения (сейчас 14 476 руб.). Для трудоспособного населения показатель составит 16 452 руб . (сейчас 15 779 руб. ), для пенсионеров — 12 981 руб. (сейчас 12 450 руб.), для детей — 14 641 руб . (сейчас 14 042 руб. ).



Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал закон об установлении федерального размера прожиточного минимума на 2023 год: он составит 14 375 руб.

