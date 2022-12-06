Стало известно, на сколько вырастет прожиточный минимум в Петербурге в 2023 году

Смольный намерен увеличить прожиточный минимум в Петербурге примерно на 600 рублей в расчете на душу населения. Проект постановления опубликован 6 декабря.
Как говорится в документе, величина прожиточного минимума в 2023 году составит
Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал закон об установлении федерального размера прожиточного минимума на 2023 год: он составит 14 375 руб.
Исходя из величины регионального прожиточного минимума устанавливается нуждаемость человека в различных пособиях, например в едином пособии на детей для беременных женщин. Подробнее о нем читайте на «Фонтанке».