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    Госдума установила прожиточный минимум в России на 2023 год

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    Госдума РФ в ходе пленарного заседания в среду, 23 ноября, приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект об установлении прожиточного минимума в России на 2023 год.

    Документ определяет его величину исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей).

    Напомним, что в Петербурге прожиточный минимум на душу населения сегодня составляет 14 476 рублей.

    Также в среду Госдума вновь продлила в России заморозку накопительной части пенсии граждан.

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