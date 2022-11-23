Госдума установила прожиточный минимум в России на 2023 год

Госдума РФ в ходе пленарного заседания в среду, 23 ноября, приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект об установлении прожиточного минимума в России на 2023 год.

Документ определяет его величину исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей).



Напомним, что в Петербурге прожиточный минимум на душу населения сегодня составляет 14 476 рублей.

Также в среду Госдума вновь продлила в России заморозку накопительной части пенсии граждан.

