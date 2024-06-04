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    Рыжий мальчик затмил всех кривляньями во время выступления отца в Конгрессе США. Видео

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    Фото: скриншот видео youtube.com/KVUETV
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    В США представитель Республиканской партии Джон Роуз накануне выступал с речью. Его сын, сидевший позади него, затмил выступление своим веселым кривляньем. Об этом во вторник, 4 июня, пишет Associated Press (AP).

    «На самом деле, любой, кто смотрел, вероятно, не обратил внимания ни на одно слово. Как они могли, учитывая все, что происходило за его спиной?» — задается вопросом агентство.

    Сначала ребенок смотрел в камеру и улыбался. Затем, судя по кадрам, ему стало скучно. Так, 6-летний Гай Роуз начал высовывать язык, закатывать глаза, покачивать головой и показывать пальцами различные жесты.

    Автор: youtube.com/KVUETV

    Как отмечает AP, в Америке сын конгрессмена стал новым мемом и звездой соцсетей. Ребенок недавно перестал ходить в детский сад, поэтому всю эту неделю находится со своим отцом-конгрессменом.

    В соцсети Х.com конгрессмен Роуз прокомментировал выступление сына на фоне своей речи: «Вот что я получаю за то, что говорю своему сыну Гаю улыбнуться в камеру ради своего младшего брата».

    Фото: скриншот видео youtube.com/KVUETV

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