Рыжий мальчик затмил всех кривляньями во время выступления отца в Конгрессе США. Видео

В США представитель Республиканской партии Джон Роуз накануне выступал с речью. Его сын, сидевший позади него, затмил выступление своим веселым кривляньем. Об этом во вторник, 4 июня, пишет Associated Press (AP).

«На самом деле, любой, кто смотрел, вероятно, не обратил внимания ни на одно слово. Как они могли, учитывая все, что происходило за его спиной?» — задается вопросом агентство.

